Cómo pueden hacer pedidos online los usuarios de creativehub

Una guía paso a paso que te indica cómo hacer el pedido de tus impresiones si has hecho pedidos anteriores con nosotros, desde cómo subir tus archivos hasta cuáles opciones de impresión, montaje y enmarcado tienes a tu disposición.

Paso 1: Dónde se hace un pedido en nuestro sitio web

Empieza por ir a nuestro sitio web.

En la parte superior derecha de cada página encontrarás un botón ‘imprimir’. Haz clic en ese botón.

Paso 2: Inicia sesión en tu cuenta de creativehub

Haz clic en ‘iniciar sesión’ en la parte superior derecha de la pantalla.

Rellena los datos para iniciar sesión en tu cuenta de creativehub.

Paso 3: Sube un nuevo archivo o usa uno existente

En el menú de la izquierda, haz clic en ‘archivos’ y verás un resumen de todos los archivos.

Selecciona una imagen que ya has subido previamente y haz clic en la esquina superior izquierda de esa imagen. Podrás entonces hacer clic en ‘pedir impresiones’ en el menú de la derecha.

Si necesitas subir nuevas imágenes, haz clic en ‘subir’, en el menú de la derecha.

Consulta nuestra guía sobre la preparación de archivos si quieres más información sobre cómo preparar tus imágenes para conseguir una óptima impresión artística.

Paso 4: Elige tus opciones

Una vez que hayas subido tus imágenes, se generan miniaturas que te facilitan todas nuestras opciones de servicios.

Ahora puedes seleccionar el tamaño y tipo de impresión así como las opciones de montaje y enmarcado, y verás que el precio va cambiando en consecuencia.

Paso 5: Tipos de papel

Asegúrate de elegir el tipo de papel. Si no seleccionas ninguno el papel Fuji Matt será el papel por defecto.

Haz clic sobre ‘impresión y tipo de papel’ para escoger entre 11 tipos de papeles diferentes.

Disponemos de 4 tipos de papel C-Print diferentes entre los cuales puedes escoger: Matt Gloss Kodak Metallic Fuji Flex

Así como 7 tipos de papel Giclée: Epson Semi gloss Hahnemühle Bamboo Canson Baryta Hahnemühle Pearl Hahnemühle Photo Rag Hahnemühle German Etching

Canson Aquarelle Rag

Si quieres saber más sobre la diferencia entre nuestros papeles C-Print y Giclée haz clic aquí. Si quieres conocer de primera mano las diferentes texturas y acabados, puedes pedir una muestra en nuestro sitio web.

Paso 6: Montaje y Enmarcado

Puedes seleccionar entre varias opciones de montaje en la sección ‘Montaje/Enmarcado’.

Si decides seleccionar un marco de calidad museo hecho a mano, verás cómo aparece un marco alrededor de la imagen que te permite ver cómo le sienta a tu imagen y así te facilita la selección de un marco que favorezca tu imagen.

Por favor ten en cuenta que el plazo de entrega para los pedidos de montaje es de 5 días laborables, a no ser que pidas un montaje Acrylic Reverse en cuyo caso son 10 días laborables.

El plazo de entrega para un enmarcado es de 10 días laborables.

Como ejemplo, en la imagen de abajo hemos optado por un papel Giclée Hahnemühle Photo Rag montado sobre Aluminio con un bastidor de metal en la parte trasera.

Paso 7: Añade a la cesta

Cuando estés satisfecho con tu pedido y estés preparado a proceder con él, haz clic sobre ‘añadir a la cesta’.

Un artículo aparecerá en tu cesta de la compra. Haciendo clic sobre ‘imagen siguiente’ puedes guardar o cambiar la configuración para cada una de tus imágenes.

Cuando estés listo para comprar, haz clic sobre el botón ‘ver la cesta’.

Un resumen de tu pedido aparecerá en la pantalla. Haz clic sobre los iconos + y – para ajustar la cantidad o para eliminar artículos de tu cesta.

Cuando estés satisfecho, haz clic sobre ‘continuar’.

Paso 8: Añade/edita una dirección de envío, un pago o una forma de envío

En la sección ‘Dirección’ puedes añadir o editar una nueva dirección de envío.

También puedes escoger, bajo ‘método de pago’, pagar con PayPal o con tarjeta de crédito/débito.

En ‘método de envío’ puedes seleccionar la opción de envío que prefieras.



Por favor ten en cuenta que los pedidos de montaje y enmarcado únicamente pueden ser enviados por mensajería. Para más información sobre los plazos de entrega para impresiones, montajes y enmarcados consulta este enlace.

Por favor ten en cuenta que los pedidos de montaje y enmarcado únicamente pueden ser enviados por mensajería. Para más información sobre los plazos de entrega para impresiones, montajes y enmarcados consulta este enlace. Puedes añadir en el cuadro de mensaje cualquier instrucción específica que quieras dejar, p. ej. “por favor mantener planas las impresiones” o “por favor no recortar las impresiones Giclée”.

Paso 9: Confirmación de tu pedido y envío

Haz clic sobre ‘realizar pedido’ para efectuar el pago y finalizar tu pedido.

Además de la confirmación online recibirás una por email.

Cuando tu pedido esté listo, recibirás un email informándote de que puedes ir a recogerlo.

O bien recibirás un email con tu número de seguimiento en cuanto lo hayamos enviado.

Si buscas la perfección en tus impresiones consulta este artículo que explica cómo hacer una prueba en pantalla con la ayuda de nuestros propios perfiles de color ICC.

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Contacta con nuestro equipo aquí.