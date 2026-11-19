Sí, un pedido siempre se puede abaratar cambiando una de estas cuatro cosas: el tamaño, el papel, las especificaciones de montaje o enmarcado, o el método de envío. Cambia una opción en order.creativehub.io y el precio se actualiza al instante, así que la cesta es el lugar más fácil para comparar. Las cifras actuales de los tamaños estándar están en la lista de precios.

Reduce el tamaño

El precio de una impresión depende del tamaño de la hoja, y el coste del montaje, del enmarcado y del envío por mensajería de la obra montada o enmarcada también sube con el tamaño de la pieza. Los tamaños personalizados no llevan recargo: el precio sigue el tramo de tamaño en el que entra la impresión, así que merece la pena mirar el precio de la cesta con un tamaño algo más pequeño. La forma en sí no cambia nada. No hay precios distintos para 3:2, 4:3, cuadrado u otras proporciones.

Cambia el tipo de impresión, no el papel

Para un tamaño dado solo hay dos niveles de precio:

todos los papeles giclée comparten un mismo precio;

los dos papeles C-type, Fuji Crystal Archive mate y brillo, comparten otro, que es más bajo en todos los tamaños.

Así que cambiar de un papel giclée a otro no ahorra nada: elige aquel cuya superficie prefieras. Si lo que decide es el presupuesto, C-type es la opción más económica, y el C-type mate es el equivalente más cercano al aspecto de un giclée mate.

Cambia las especificaciones de montaje o enmarcado

El montaje y el enmarcado se suman al precio de la impresión, y el coste depende de la opción.

Montaje. Entre los soportes, Display Card es el que menos cuesta, seguido de Foam Board y Foamex de 3 mm, luego MDF de 12 mm, y luego aluminio y Dibond con listones. Consulta las opciones de montaje.

Entre los soportes, Display Card es el que menos cuesta, seguido de Foam Board y Foamex de 3 mm, luego MDF de 12 mm, y luego aluminio y Dibond con listones. Consulta las opciones de montaje. Enmarcado. Los acabados en blanco, negro y roble comparten un mismo precio. Las molduras en nogal, haya, plata y oro cuestan más. Consulta los estilos y acabados de marco.

Cambia el método de envío

El envío se cobra aparte de la producción y se elige al finalizar la compra, donde se muestra el precio de cada opción para tu dirección.

Qué no cambia el precio

Cantidad. El precio por impresión en la cesta es el mismo para cada copia. Para un pedido grande, pide un presupuesto antes de hacerlo: consulta ¿Hay un pedido mínimo o un descuento por volumen en las impresiones?

El precio por impresión en la cesta es el mismo para cada copia. Para un pedido grande, pide un presupuesto antes de hacerlo: consulta ¿Hay un pedido mínimo o un descuento por volumen en las impresiones? Códigos de webs de cupones. No son nuestros: consulta ¿Ofrecéis códigos de descuento, descuento para estudiantes o vales regalo?

Si prefieres que te calculemos nosotros el precio de una alternativa, dinos qué te gustaría cambiar y lo calcularemos.

Antes de cambiar nada, compara tamaños y acabados en nuestra lista de precios de impresión y enmarcado, que incluye cifras para los tamaños estándar.