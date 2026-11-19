No emitimos códigos de descuento para primeros pedidos, los códigos que aparecen en webs de cupones no son nuestros y no funcionan, y no vendemos tarjetas regalo ni vales regalo. Un código que te hayan dado los organizadores de una convocatoria abierta o de un concurso se introduce en la casilla Promo code (código promocional) del checkout, y los estudiantes que se gradúan pueden preguntar por nuestro descuento para imprimir su exposición de fin de carrera.

Códigos de webs de cupones

Los códigos de descuento que aparecen en webs de cupones y vales no los emite theprintspace. No se aceptan en el checkout.

Códigos de primer pedido y de recomendación

No hay código de bienvenida para clientes nuevos. El programa de recomendación de clientes que teníamos antes ha cerrado, así que un código de recomendación que te haya pasado otro artista o que hayas encontrado en internet ya no se puede aplicar a un pedido de impresión. El programa de recomendación actual es para vendedores del sitio Sell.

Códigos de convocatorias abiertas y concursos

Los organizadores de convocatorias abiertas y concursos a veces dan a los participantes un código de descuento. Introdúcelo en la casilla Promo code del checkout.

Si un código que te han dado no se aplica, escríbenos antes de hacer el pedido. No siempre se puede aplicar un código después.

Promociones

No tenemos promociones permanentes. Si alguna vez hay una en marcha, se muestra en nuestra web y se aplica en el checkout, así que no hay nada que pedir por correo.

Descuento para estudiantes

Ofrecemos un descuento para estudiantes a quienes se gradúan en un BA o un MA de Fotografía (y estudios afines), para imprimir su exposición de fin de carrera. Pide a tu tutor que se ponga en contacto con nosotros y el equipo confirmará las condiciones vigentes.

Tarjetas regalo y vales regalo

No ofrecemos tarjetas regalo ni vales regalo, tampoco para impresión y enmarcado, y por ahora no tenemos previsto introducirlos.

Si quieres que un mensaje personal o una carta acompañe a una impresión que vas a regalar, pide el mensaje como una impresión aparte.

Otras formas de reducir el coste

Los precios estándar están en la lista de precios. Consulta ¿Cómo puedo abaratar mi pedido de impresión? para ver las opciones que cambian el precio, y ¿Hay pedido mínimo o descuento por volumen en las impresiones? para pedidos grandes.

Nuestros precios estándar se publican abiertamente, y la lista de precios completa los recoge para impresión, montaje y enmarcado en cada tamaño.