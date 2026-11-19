El crédito de impresión es un saldo que se guarda en tu cuenta de order.creativehub.io. No tienes que introducir nada para usarlo: se descuenta automáticamente de tu siguiente pedido al finalizar la compra, y en tu tarjeta solo se cobra lo que quede.

Dónde ver tu saldo

Abre Settings y busca la tarjeta Print credit (crédito de impresión). La tarjeta solo aparece cuando tienes saldo.

Cómo llega el crédito a tu cuenta

Gesto de cortesía. Nuestro equipo de atención al cliente puede añadir crédito cuando algo ha ido mal con un pedido.

Nuestro equipo de atención al cliente puede añadir crédito cuando algo ha ido mal con un pedido. Reembolsos. Cuando se acuerda un reembolso parcial, puedes elegir recibirlo como crédito en lugar de como reembolso en tu tarjeta.

Cuando se acuerda un reembolso parcial, puedes elegir recibirlo como crédito en lugar de como reembolso en tu tarjeta. Promociones. Alguna promoción ocasional que anunciemos puede añadir crédito a las cuentas.

Estas son las únicas formas en que se añade crédito. El programa de recomendación de clientes que teníamos antes ha terminado.

Cómo se gasta

Se aplica automáticamente al finalizar la compra y reduce el importe que se cobra en tu tarjeta guardada.

Se descuenta antes de calcular el IVA.

Si el crédito cubre todo el pedido, no se cobra nada en tu tarjeta.

Moneda

El crédito se guarda en la moneda de tu cuenta (GBP, EUR o USD) y no se puede pasar de una moneda a otra. Si más adelante cambias de país de residencia, ponte en contacto con nosotros por el crédito que aún tengas.

¿Caduca?

Actualmente el crédito de impresión no caduca de forma automática. Si un crédito concreto se emitió con fecha de caducidad, la fecha figura en el correo que recibiste cuando se añadió.

Antes de descontar el crédito, el coste de un pedido sale de nuestra lista de precios, que detalla la impresión, el montaje y el enmarcado por tamaño.