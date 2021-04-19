Wie stark sollte ich meine Datei beim Drucken mit theprintspace schärfen?

Ratschläge und Tipps zum Schärfen für Kunst- und Fotodrucken.

Du fragst dich, wie stark du ein Bild schärfen musst, bevor du es an uns sendest? Die Kontrolle, vor dem eigentlichen Druckvorgang, liegt in deinen Händen.

Theprintspace führt vor dem Drucken eines Bildes keinen Schärfungsprozess durch. Damit haben unsere Kunden die volle Kontrolle über die Bilder und den Grad der Schärfung, der je nach Bedarf und gewählter Papierart angewendet wird.

Der Grad der Korrektur hängt von der Papierart ab

Jedes Papier hat seine eigenen Eigenschaften, die zur Gesamtschärfe des Druckbilds beitragen, so dass keine allgemeine Lösung angewendet werden kann.

Andere Labore, insbesondere Minilabore, führen einen automatischen Schärfungsprozess während des Drucks durch. Diese Art von Verfahren kann unerwünschte Effekte verursachen, die auf dem Bildschirm nicht sichtbar sind, weshalb wir sie nicht verwenden.

Am besten führen Kunden die Schärfung in Adobe Photoshop durch und überprüfen die Datei bei 100 % der Druckgröße, um sicherzustellen, dass das Bild richtig geschärft ist und keine digitalen Artefakte als Ergebnis des Schärfungsprozesses entstanden sind.

Woher weiß ich, wie scharf ein Bild sein sollte?

Die beste Möglichkeit, die Schärfe zu testen, ist die Bestellung eines Probedrucks, vor allem, bevor du dich für einen großen Druck entscheidest.

Du kannst dadurch nicht nur sehen, wie sich das gewählte Papier auf die Gesamtschärfe auswirkt, sondern du hast auch die Möglichkeit, den Kontrast, die Farbe und die Auswirkung von Änderungen, die nach der Größenänderung auftreten, zu überprüfen.

Willst du das Beste aus deinen Bildern herausholen?

Besuche uns in unserem Druckstudio und spreche mit einem unserer Berater.