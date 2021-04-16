Wie kann ich durch Kundenempfehlungen Druckguthaben erhalten?

Erfahre mehr über unserer Empfehlungsprogramm und wie du Druckguthaben verdienen kannst.

Um an unserem Empfehlungsplan teilzunehmen, musst du creativehub-Kunde sein. Das heißt, du musst einen Online-Druckauftrag aufgeben und ein Konto erstellen.

Wenn du deine erste Bestellung mit einer Zahlungskarte aufgegeben hast, erhältst du einen Empfehlungscode, den du an Freunde, Kollegen oder andere Personen senden kannst.

Wenn du den Code an der Kasse verwendest, erhältst du 25 % Rabatt auf deine erste Bestellung bis zu einem Wert von 50,00 €.

Wenn sie deinen Code für die erste Bestellung verwenden, aktiviert sich eine Verbindung. Das bedeutet, dass du ein Druckguthaben in Höhe von 10 % der Einkäufe im ersten Jahr erhältst. Das Druckguthaben wird automatisch deinem Konto gutgeschrieben.

Wenn sie bereits eine Bestellung bei uns aufgegeben haben, sind sie leider nicht für eine Empfehlung berechtigt.

Um herauszufinden, wie du jemanden empfehlen kannst, klicke hier.