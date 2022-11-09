Wo kann ich mein Druckguthaben einsehen?

Wo du auf deinem Konto das Druckguthaben einsehen kannst, erfährst du hier.

Um dein Druckguthaben-Konto einzusehen, gehe auf ‘Einstellungen’ und dann auf ‘Kundenempfehlung’.

Hier siehst du das Guthaben, das du verdient hast, und das Guthaben, das du für Druckaufträge verwendet hast, und wo das Guthaben verdient wurde, d.h. auf der Basis der von dir erfolgten Empfehlungen.

Hier siehst du auch das Land, das dank deiner Kundenempfehlungen geschützt wird.

Du kannst die Zusammenfassung dieser Informationen auch auf deinem Dashboard sehen.