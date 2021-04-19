Wie kann ich mein Druckguthaben einlösen?

Erfahre hier, wie du dein Druckguthaben einlösen kannst.
- Druckguthaben können bei jedem Druckauftrag eingelöst werden.
- Druckgutscheine haben keinen Geldwert und können nicht übertragen oder gegen einen anderen Dienst eingelöst werden.
- Das von dir erworbenen Druckguthaben wird automatisch von deiner Bestellung abgezogen.
Bitte beachte: Wir gleichen die Druckkosten nicht vollständig mit dem Druckguthaben aus.
Auch wenn das Guthaben die Kosten der Bestellung übersteigt, bleibt immer ein kleiner Betrag für jeden Druckauftrag übrig.