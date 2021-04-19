Wie kann ich mein Druckguthaben einlösen?

Erfahre hier, wie du dein Druckguthaben einlösen kannst.

Druckguthaben können bei jedem Druckauftrag eingelöst werden.

Druckgutscheine haben keinen Geldwert und können nicht übertragen oder gegen einen anderen Dienst eingelöst werden.

Das von dir erworbenen Druckguthaben wird automatisch von deiner Bestellung abgezogen.

Bitte beachte: Wir gleichen die Druckkosten nicht vollständig mit dem Druckguthaben aus.

Auch wenn das Guthaben die Kosten der Bestellung übersteigt, bleibt immer ein kleiner Betrag für jeden Druckauftrag übrig.

Erfahre mehr darüber hier.