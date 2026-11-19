Druckguthaben (Print credit) ist ein Guthaben in deinem Konto auf order.creativehub.io. Du musst nichts eingeben, um es zu nutzen: Es wird im Checkout automatisch von deiner nächsten Bestellung abgezogen, und deine Karte wird nur mit dem Restbetrag belastet.

Wo du dein Guthaben siehst

Öffne Settings (Einstellungen) und suche die Karte Print credit. Die Karte erscheint nur, wenn du ein Guthaben hast.

Wie Guthaben auf dein Konto kommt

Kulanz. Unser Support-Team kann Guthaben gutschreiben, wenn bei einer Bestellung etwas schiefgegangen ist.

Unser Support-Team kann Guthaben gutschreiben, wenn bei einer Bestellung etwas schiefgegangen ist. Erstattungen. Wenn eine Teilerstattung vereinbart wird, kannst du sie als Guthaben statt als Erstattung auf deine Karte erhalten.

Wenn eine Teilerstattung vereinbart wird, kannst du sie als Guthaben statt als Erstattung auf deine Karte erhalten. Aktionen. Eine gelegentliche Aktion, die wir ankündigen, kann Konten Guthaben gutschreiben.

Nur auf diesen Wegen wird Guthaben gutgeschrieben. Das Empfehlungsprogramm für Kunden, das wir früher hatten, wurde beendet.

Wie es eingelöst wird

Es wird im Checkout automatisch angewendet und verringert den Betrag, mit dem deine gespeicherte Karte belastet wird.

Es wird abgezogen, bevor die MwSt. berechnet wird.

Deckt das Guthaben die gesamte Bestellung, wird deine Karte nicht belastet.

Währung

Guthaben wird in deiner Kontowährung (GBP, EUR oder USD) geführt und kann nicht zwischen Währungen übertragen werden. Wenn du später dein Wohnsitzland änderst, kontaktiere uns wegen eines noch vorhandenen Guthabens.

Verfällt es?

Druckguthaben verfällt derzeit nicht automatisch. Wenn ein bestimmtes Guthaben mit einem Ablaufdatum ausgestellt wurde, steht das Datum in der E-Mail, die du bei der Gutschrift erhalten hast.

Bevor Guthaben abgezogen wird, ergeben sich die Kosten einer Bestellung aus unserer Preisliste, die Druck, Kaschierung und Rahmung nach Größe aufführt.