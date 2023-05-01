Wie der Hängeort deines Werks die Rahmung beeinflusst

Wie Temperatur, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit und Lichteinfall die Lebensdauer eines individuell gerahmten Drucks beeinflussen.

Kein direktes Sonnenlicht

Für eine möglichst lange Lebensdauer solltest du gerahmte und trockenkaschierte Drucke vor direktem Sonnenlicht schützen. Vermeide nach Süden ausgerichtete Fenster und verwende für wertvolle, nicht reproduzierbare Kunstwerke UV-Schutzglas bei der Rahmung.

Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit

Wir empfehlen, Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit zu vermeiden. Feuchtigkeit beschleunigt den Zerfall von Papier und Materialien und erhöht das Risiko von Schäden durch Schimmel und Schädlinge.

Schwankungen der Luftfeuchtigkeit können außerdem Spannungen auf der Oberfläche deines Werks erzeugen, die zu Wellen und einem welligen Erscheinungsbild führen.

Feuchte Wände

Wir raten davon ab, dein gerahmtes Werk direkt an die Innenseite einer feuchten Außenwand zu hängen, da sich im Rahmen sehr wahrscheinlich Schimmel bildet.

Brauchst du noch Hilfe?

Melde dich bei uns und sprich mit einem Mitglied unseres Teams darüber, wie die Umgebung beim Aufhängen deine gerahmten Drucke beeinflusst.