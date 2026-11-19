Die Schaltfläche Pay (Bezahlen) bleibt deaktiviert, bis die Bestellung alles Nötige enthält, und ein Hinweis darunter nennt das Erste, was noch fehlt, etwa eine Lieferadresse, eine Karte oder eine Bestätigung. Ergänze diesen Punkt, dann aktualisiert sich der Hinweis. Die folgenden Abschnitte behandeln die üblichen Stolpersteine auf order.creativehub.io.

Bei der Gesamtsumme steht ein Strich

Wenn ein Preis nicht abgerufen werden kann, zeigen die Summen einen Strich mit der Schaltfläche Retry (Erneut versuchen), und Pay bleibt deaktiviert, bis ein bestätigter Preis geladen ist. Auf Basis einer Schätzung wird dir nie etwas berechnet. Wähle Retry, um den Preis neu zu laden.

Es lässt sich keine Versandart auswählen

Die Versandarten mit ihren Ankunftsterminen erscheinen erst, wenn eine Lieferadresse bestätigt ist. Das genaue voraussichtliche Fertigstellungsdatum wird angezeigt, sobald du eine Liefer- oder Abholoption auswählst. Eine vollständige Adresse mit Postleitzahl ist auch dann nötig, wenn du abholen möchtest: siehe Wie wähle ich im Checkout die Abholung im Studio?

Fehlt die Option für denselben Tag, ist der Annahmeschluss vorbei oder das gewählte Papier ist kein Giclée-Papier. Unsere üblichen Zeiten stehen unter Produktionszeiten.

Oversized order oder Get a quote statt eines Preises

Ein kaschiertes Werk mit mehr als 1905 mm an der langen oder 1270 mm an der kurzen Seite zeigt im Checkout den Hinweis Oversized order (Übergroße Bestellung), und es lässt sich nur die Abholung im Studio auswählen. Get a delivery quote (Lieferangebot anfordern) schickt die vollständige Spezifikation per E-Mail an unser Kundenservice-Team, du erhältst eine Kopie. Das Team kalkuliert die Lieferung, antwortet dir und legt die Bestellung mit einem Zahlungslink für dich an.

(Übergroße Bestellung), und es lässt sich nur die Abholung im Studio auswählen. (Lieferangebot anfordern) schickt die vollständige Spezifikation per E-Mail an unser Kundenservice-Team, du erhältst eine Kopie. Das Team kalkuliert die Lieferung, antwortet dir und legt die Bestellung mit einem Zahlungslink für dich an. Ein Rahmen nach Maß mit mehr als 1270 mm an der kurzen oder 1905 mm an der langen Seite zeigt Get a quote (Angebot anfordern) anstelle eines Preises. Er wird vom Team angeboten und auf Bestellung gefertigt.

Der Promo-Code funktioniert nicht

Das Feld Promo code (Promo-Code) befindet sich unter den Artikeln im Warenkorb, vor der Lieferadresse. Gib den Code ein und wähle Apply (Anwenden). Mach das, bevor du Pay wählst: Auf der Zahlungsseite gibt es kein Feld für Codes. Wird ein Code abgelehnt, prüfe Folgendes:

ein überflüssiges Leerzeichen am Anfang oder Ende des Codes;

eine Bedingung des Codes, etwa einen Mindest- oder Höchstbestellwert;

ein abgelaufenes Gültigkeitsdatum.

Wir haben keine dauerhaften öffentlichen Rabatte, Codes von Gutscheinseiten stammen also nicht von uns.

Die Zahlung schlägt fehl

Karte abgelehnt: Probiere eine andere Karte oder wende dich an deine Bank.

Probiere eine andere Karte oder wende dich an deine Bank. Zahlungsfehler: Lade die Seite neu und versuch es noch einmal. Passiert es immer wieder, kontaktiere uns und nenne den Fehlercode.

Lade die Seite neu und versuch es noch einmal. Passiert es immer wieder, kontaktiere uns und nenne den Fehlercode. Adresse nicht gefunden: Die Adresssuche fängt die meisten Probleme ab, du kannst die Adresse aber auch von Hand eingeben.

Den Inhalt des Warenkorbs ändern

Der Warenkorb ist die Spalte Your order (Deine Bestellung) auf der Seite Checkout. Wähle bei einer Position Edit (Bearbeiten, das Stiftsymbol), um die Stückzahl zu ändern, und dann Save (Speichern). Setze die Stückzahl auf 0 oder wähle Remove (Entfernen), um den Artikel herauszunehmen. Um Papier, Größe oder Rahmung eines Artikels zu ändern, konfiguriere ihn aus deiner Bibliothek neu.

Der Warenkorb wird gespeichert, du kannst also den Browser schließen und später weitermachen. Artikel hinzuzufügen ist unverbindlich, und die Preise sind tagesaktuell: Die im Checkout angezeigte Summe ist der aktuelle Preis und der Betrag, der dir berechnet wird, lies sie also vor dem Bezahlen.

Was der Checkout nicht braucht

Ein Konto. Du kannst als Gast mit deinem Namen und deiner E-Mail-Adresse bestellen; eine Telefonnummer ist freiwillig. Auf der Bestätigungsseite kannst du ein Passwort festlegen, um das Konto zu behalten.

Du kannst als Gast mit deinem Namen und deiner E-Mail-Adresse bestellen; eine Telefonnummer ist freiwillig. Auf der Bestätigungsseite kannst du ein Passwort festlegen, um das Konto zu behalten. Eine Notiz. Notes for production studio (optional) (Notizen für das Produktionsstudio, optional) erscheint, sobald eine Adresse bestätigt ist, und nimmt eine Nachricht von bis zu 4000 Zeichen an das Studio auf. Eine Geschenknachricht oder eine Option, die Preise auszublenden, gibt es nicht.

Könnt ihr die Bestellung für mich aufgeben?

Nein. Unser Team gibt keine Bestellungen in deinem Namen auf, abgesehen von den oben genannten übergroßen Werken mit Angebot. Du gibst die Bestellung selbst auf, und der Warenkorb zeigt dir vor dem Bezahlen den genauen Preis und den Liefertermin. Wenn du vorab ein Angebot möchtest, schick uns Größen, Stückzahlen und Papier. Gehören mehrere Werke zusammen, etwa die Tafeln eines Triptychons, leg sie in einen Warenkorb, damit sie zusammen produziert und als eine Lieferung verschickt werden.

Um schon vor der Gesamtsumme im Checkout grob zu wissen, was dich erwartet, kannst du unsere Preise für Druck, Kaschierung und Rahmung nach Größe nachschlagen.