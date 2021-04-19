Wie kann ich einen Druckauftrag ändern?

Finde heraus, wie du deine aufgegebene Online-Bestellung ändern oder stornieren kannst.

Kann ich meine Bestellung ändern?

Leider gibt es nach der Online-Bestellung keine Möglichkeit, die Bestellung direkt in creativehub zu ändern oder zu stornieren. Aber keine Sorge, es gibt immer noch die Möglichkeit, die Bestellung zu stornieren.

Wie kann ich meine Bestellung stornieren?

Wenn du uns innerhalb von 1 Stunde nach deiner Online-Bestellung benachrichtigst, können wir deine Bestellung stornieren, aktualisieren oder erstatten.

Rufe uns an oder schreibe uns E-Mail oder Sofortnachricht mit deiner creativehub-Bestellnummer, es fallen in der Regel keine Kosten an, es sei denn, die Bestellung wurde bereits gedruckt.

Kontaktiere uns.