Druckprofile in Adobe Lightroom nutzen: Softproof-Anleitung

Anleitung zum Installieren und Verwenden der theprintspace-Druckprofile in Adobe Lightroom, um dein Kunstwerk per Softproof zu prüfen.

Eine Bildschirmvorschau (Softproof) deiner Bilddatei anzeigen

Ein Softproof ist eine Bildschirmvorschau der Farben, die mit einer bestimmten Kombination aus Drucker und Papier erreichbar sind. Die Druckprofile sind spezifisch für theprintspace – jedes einzelne haben wir selbst erstellt und getestet, damit wir den maximalen Farbumfang aus jedem Druckgerät herausholen.

Um einen Softproof anzuzeigen, musst du hier unsere Druckprofile herunterladen und sie auf deinem Mac oder PC in den unten genannten Ordner legen, damit Lightroom darauf zugreifen kann.

Lege die heruntergeladenen Profile in den passenden Ordner deines Betriebssystems:

Mac OSX – Library\ColorSync\Profiles

Windows – Windows\system32\spool\drivers\color

Softproof in Adobe Lightroom

Öffne das Bild, das du softproofen möchtest, wechsle ins Modul „Entwickeln“ und klicke unten auf die Schaltfläche „Softproof“.

Die Vorschau wird weiß, und oben rechts erscheint die Beschriftung „Proof-Vorschau“ mit den Softproof-Optionen.

Wähle unter Profil das Druckprofil, das du von der theprintspace-Website heruntergeladen hast. Wenn die theprintspace-Profile nicht in der Liste erscheinen, wähle Andere aus dem Dropdown-Menü.

Wähle jetzt das Papierprofil aus der Liste – in diesem Beispiel ist es theprintspace Kodak Metallic.

Dadurch verändert sich die Darstellung des Bildes zum Softproof, also zur Bildschirmdarstellung des fertigen Drucks auf dem gewählten Papier. Denk daran: Jedes Papier wirkt sich je nach seinen Eigenschaften anders auf deine Bilddatei aus.

Jetzt musst du die Renderpriorität wählen

Du hast zwei Optionen: Perzeptiv und Relativ farbmetrisch

Wähle die Option, die dir auf dem Bildschirm das beste Ergebnis liefert. „Perzeptiv“ erhält die Schattendetails am besten, kann aber zu Farbverschiebungen führen. „Relativ farbmetrisch“ funktioniert gut bei hellen Bildern und erhält mehr der ursprünglichen Farben, kann aber Details in den Schatten verlieren. Das ist eine rein subjektive Entscheidung – nimm, was auf dem Bildschirm am besten aussieht.

Du kannst außerdem die Farbumfang-Warnung nutzen, die Tonwerte im Bild markiert, die außerhalb der Möglichkeiten des Druckers liegen. In diesem Beispiel sind sie blau hervorgehoben. Du kannst das Bild so anpassen, dass die Farben wieder in den Farbumfang fallen. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um Farben und Tonwerte deiner Datei auf Basis der Softproof-Vorschau nach deinem Geschmack anzupassen.

Wenn du mit der Softproof-Vorschau am Bildschirm zufrieden bist, musst du die Datei exportieren, um dein Bild in das richtige Druckprofil zu konvertieren. Denk daran: Das ist ein einseitiger Prozess, speichere also unbedingt eine Kopie deiner Masterdatei.

Gehe auf Datei >> Exportieren

Wähle unter Exportort , wo die neue Bilddatei mit eingebettetem Farbprofil gespeichert werden soll

, wo die neue Bilddatei mit eingebettetem Farbprofil gespeichert werden soll Lege unter Dateibenennung den Dateinamen fest. theprintspace empfiehlt, den Papiernamen an den Dateinamen anzuhängen, z. B. Marine_theprintspace C-type Kodak Metallic

Wähle unter Dateieinstellungen das Format TIFF und Komprimierung „Keine“

Wichtig: Wähle unter Farbraum das Druckprofil, mit dem du in Lightroom den Softproof erstellt hast. Wenn es nicht in der Liste steht, wähle Andere und suche es im Dialogfenster aus der Liste aus.

Wähle jetzt das gewünschte Druckprofil – in diesem Beispiel theprintspace C-type Kodak Metallic

Wenn du dein Bild skalieren musst, wähle im Menü „Bildgröße“ die passenden Maße und Einheiten. Wenn alles passt, klicke auf „Exportieren“

Dein Bild ist jetzt korrekt für das Papier deiner Wahl profiliert.

Wenn du mit unserem Team darüber sprechen möchtest, wie du deine Datei am besten softproofst, melde dich noch heute bei uns.