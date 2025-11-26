Das richtige Giclée-Papier für deine Kunst wählen

Du machst Kunst. Du willst sie drucken – und das Papier spielt dabei eine größere Rolle, als die meisten denken.

Giclée ist ein französisches Wort und bedeutet „spritzen“. Der Drucker sprüht Tinte auf das Papier, und das Papier fängt die Tinte auf und hält sie fest.

Dieser Guide sagt dir, welches Papier du nehmen solltest. Er ist danach gegliedert, was du gemacht hast. Aquarelle, Ölgemälde, Bleistiftzeichnungen, Fotografien – jedes braucht sein eigenes Papier.

Aquarelle

Aquarelle sind weich und leben von lasierenden Farbflächen. Das Papier scheint durch. Du brauchst ein Papier, das wie Aquarellpapier aussieht: kaltgepresst, strukturiert, schwer und um die 300 g/m² (das steht für Gramm pro Quadratmeter – alles über 300 ist solide und schwer).

Die Struktur fängt das Licht so ein wie echtes Aquarellpapier und gibt Tiefe. Es sollte keine Reflexe geben, und das Papier sollte aus Baumwolle sein, denn Baumwolle hält.

Hahnemühle German Etching

Empfohlene Papiere

Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Schweres Papier mit unregelmäßiger Struktur und warmweißem Papierton. Es sieht handgemacht aus, weil es das ist! Die Struktur zeigt die Transparenz von Aquarell, und die Schwarztöne sind tief.

Hahnemühle Bamboo, 290 g/m²

Ein warmes, weiches, mattes Papier, das wunderbar zu Aquarellen mit erdigen, gedämpften oder natürlichen Farbpaletten passt.

Ilford Cotton Textured, 310 g/m². Kräftige Struktur mit warmem Ton. Es nimmt Tinte gut auf und erinnert an das kaltgepresste Papier, das Aquarellmaler verwenden.

Acryl

Acrylgemälde sind kräftig & die Farben gesättigt. Die Details sind scharf – du brauchst schweres, mattes Papier. Glatt oder mit leichter Struktur, mit einem hellweißen Papierton, der die Farben strahlen lässt.

Hahnemühle Photo Rag

Empfohlene Papiere

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Glatte, matte Oberfläche. Museumsqualität mit leicht naturweißem Papierton. Hervorragend für Details.

Hahnemühle Pearl, 285 g/m². Satinierte Oberfläche, wenn du einen Schimmer wie Firnis auf hellem Weiß willst. Es hat eine feine Orangenhaut-Struktur, die Schwarztöne vertieft & Farben leuchten lässt.

Epson Semi-Gloss, 260 g/m²

Ideal für sehr kräftige oder grafische Acrylstile oder strahlendes Weiß. Es ist knackig & gesättigt.

Ölgemälde

Ölgemälde sind satt und haben feine Details. Oft mit glänzendem Firnis. Für Drucke auf Papier funktioniert strukturiertes Matt, es fühlt sich an wie Leinwand. Ein schweres Papier macht sich hier gut, idealerweise 300 g/m² oder mehr. Ein warmer Ton passt außerdem zu Ölpigmenten.

Hahnemühle German Etching

Empfohlene Papiere

Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Die Struktur imitiert Leinwand, mit warmweißem Papierton, kräftigen Farben und tiefen Schwarztönen. Das Gewicht fühlt sich gut in der Hand an.

Ilford Cotton Textured, 310 g/m². Ein strukturiertes Matt mit einer sauberen, kontrollierteren Textur. Hervorragend für moderne Ölstile mit feinen Details.

Bleistiftzeichnungen

Bleistiftzeichnungen leben von feinen Abstufungen und dünnen Linien. Sie hängen vom Korn des Papiers ab. Für den Giclée-Druck nimmst du mattes Papier, glatt oder mit nur sehr leichter Struktur. Neutrale oder warmweiße Papiertöne funktionieren gut, und die Oberfläche muss die Klarheit der Linien erhalten.

Zu viel Struktur zerbricht dünne Linien und bringt Muster dort hinein, wo du gleichmäßige Töne willst. Bleib bei glatt.

Hahnemühle Photo Rag

Diese Papiere funktionieren gut

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Ideal für monochrome Arbeiten: Das naturweiße Baumwollpapier bietet eine matte, glanzfreie Oberfläche, die feine Linien und weiche Verläufe bewahrt.

Tuschezeichnungen

Tusche braucht harten Kontrast mit feinen Details. Glattes, hellweißes Papier hält die Linien scharf. Das Weiß erscheint als Weiß. Matt oder satiniert verhindert Reflexe auf schwarzer Tusche, und schweres Papier druckt satte Schwarzflächen, ohne sich zu wellen.

Hahnemühle FineArt Bamboo

Ideale Papiere

Hahnemühle FineArt Bamboo, 290 g/m². Glattes Papier mit dezenter Oberfläche und warmem, cremigem Papierton. Hergestellt aus Bambusfasern. Es hält scharfe Linien gut und hat eine leicht gealterte, pergamentartige Anmutung. Hervorragend für monochrome oder Sepia-Arbeiten.

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Glatt & mit samtig-matter Oberfläche. Minimale Struktur mit hellweißem Baumwollpapierton. Perfekt für Feder & Tusche, technische Linienzeichnungen und grafische Illustration. Es vermittelt eine klare, zeitgemäße Galerie-Anmutung.

Digital Art

Digital Art ist vielfältig – von digitalen Gemälden über Vektorgrafiken bis zu CGI. Glatte, helle Papiere liefern scharfe Kanten und leuchtende Farben, während strukturierte matte Papiere Tiefe hinzufügen, wenn du eine traditionellere Anmutung willst. Schwere, archivfeste matte Papiere sind beliebt, manche Künstler bevorzugen aber eine dezente Lustre-Oberfläche.

Hahnemühle Photo Rag

Papierauswahl

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Glatt, matt und mit großem Farbumfang. Es meistert tiefe Schwarztöne und feine Verläufe und passt zu vielen Stilen.

Epson Semi-Gloss, 260 g/m². Eine gute Wahl für kräftige, helle oder grafische Arbeiten; die halbglänzende Oberfläche gibt ihnen extra Punch.

Grafikdesign und Typografie

Für Poster, Infografiken und Vektorarbeiten brauchst du scharfe Kanten und saubere Farben. Nimm ein glattes, hellweißes, mattes Papier. Struktur würde in Flächen sichtbar, und Glanz kann auf Text Reflexe erzeugen.

Papiere, die wir empfehlen

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Helleres Weiß als das Standard-Photo Rag, ohne sichtbare Struktur. Kleiner Text bleibt scharf, dünne Linien bleiben sauber.

Illustrationen

Illustrationen umfassen viele Medien – handgezeichnet, digital, Comic-Art. Matte Fine-Art-Papiere geben ihnen Gewicht, glatte Oberflächen eignen sich für Linienarbeit. Leichte Struktur für malerische Stile, und ein mittleres Weiß kommt mit Linie und Farbe gleichermaßen zurecht.

Ideale Papiere

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Eine weiche, matte Oberfläche mit leicht warmem Ton. Es gibt Linien und Farben mit knackiger Klarheit wieder und erzeugt weiche, gleichmäßige Verläufe. Eine edle Wahl für limitierte Editionen.

Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Fühlbare Struktur, die Charakter verleiht, mit kräftigen, leuchtenden Farben und tiefen, satten Schwarztönen. Eine handwerkliche Anmutung, die klassische Illustration und Fine-Art wunderbar unterstreicht.

Landschaftsfotografie

Landschaften können dramatisch sein, mit satten Farben und feinen Tonwerten. Glattes Semi-Gloss betont Klarheit und leuchtende Farben. Strukturiertes Matt gibt Atmosphäre – mit großem Farbumfang für Sonnenuntergänge und tiefen Schwarztönen für Schatten.

Hahnemühle Pearl

Empfohlene Papiere

Hahnemühle Pearl, 285 g/m². Satinierte Oberfläche mit feiner Punktstruktur und hellem, neutralem Papierton. Erzeugt leuchtende Farben und kräftige Details. Ein natürlicher, ausgewogener Look, der zu vielen Illustrationsstilen passt.

Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Strukturierte matte Oberfläche mit warmem Papierton. Verleiht fühlbare Tiefe, die raue Landschaften echt wirken lässt.

Porträtfotografie

Wähle zwischen einem klassischen Glanz-Look und einem edlen Fine-Art-Matt. Neutrale oder warmtonige Papiere schmeicheln der Haut wunderbar. Eine glatte Oberfläche verhindert unerwünschte Struktur auf Gesichtern. Schwere Papiere geben dem Print die richtige Präsenz und Wertigkeit.

Papiere, die wir empfehlen

Hahnemühle Photo Rag Bright, 310 g/m². Glatte, matte Oberfläche mit hellerem Weiß für saubere, klare Lichter. Hauttöne werden natürlich wiedergegeben, mit einem weichen, eleganten Finish, das zu edlen Porträtarbeiten perfekt passt.

Hahnemühle Bamboo, 290 g/m². Ein warmer, cremiger Papierton mit von Natur aus geringerem Kontrast, der eine dezente Vintage-Anmutung erzeugt. Ideal für Sepia, warme Töne und Arbeiten, denen ein sanfter, organischer Look steht.

Hahnemühle Pearl, 285 g/m². Satinierte Oberfläche mit gerade genug Glanz für Tiefe. Gibt Farben präzise und sauber wieder – eine starke Wahl für leuchtende, lebensechte Farbporträts.

Schwarz-Weiß-Fotografie

Schwarz-Weiß lebt von Tonwertumfang, Kontrast & Detail. Glänzende Barytpapiere liefern den klassischen Dunkelkammer-Look mit tiefen, kräftigen Schwarztönen. Matte Baumwollpapiere erzeugen weichere Fine-Art-Schwarztöne mit zurückhaltenderer Wirkung. Auch der Papierton zählt: Hellweiß ergibt kühleren Kontrast, während warmtonige Papiere die Lichter für ein sanfteres Finish abmildern.

Canson Baryta

Beste Papiere

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Matt, mit weicherem Kontrast, der Schattendetails bewahrt. Bietet klassische Eleganz und sanfte Tonwertverläufe – ideal für edle Schwarz-Weiß-Prints.

Hahnemühle Bamboo, 290 g/m². Warmer Papierton, der den Lichtern eine sanfte Wärme verleiht. Matt und leicht gedämpft, gibt Prints eine weiche Vintage-Anmutung. Perfekt für zurückhaltende Schwarz-Weiß-Arbeiten.

Farbfotografie

Farbfotos sind vielfältig – manche kräftig, manche leise. Sie brauchen ein Papier mit großem Farbumfang. Hellweiße Semi-Gloss-Papiere liefern die leuchtendsten Ergebnisse, während matte Papiere zu weicheren Farbpaletten passen.

Epson Semi-Gloss

Premium-Papiere

Hahnemühle Pearl, 285 g/m². Satinierte Oberfläche mit hellem, neutralem Papierton. Leuchtende Farben und kräftige Detailwiedergabe, mit genau der richtigen Menge Schimmer – nie zu glänzend.

Epson Semi-Gloss, 260 g/m². Glattes Semi-Gloss auf hellweißem Papierton. Bietet hohe Sättigung und scharfe Details. Eine vielseitige, verlässliche Allround-Wahl für viele Stile von Fotografie und Illustration.

Mixed Media

Fine-Art-Prints sind selbst das Kunstwerk – für limitierte Editionen und Galeriewände. Das Papier wird Teil des Werks. Matte Baumwolle gibt eine malerische Anmutung, und für echte Langlebigkeit willst du säurefreie, archivfeste Baumwollpapiere.

Papiere, die wir vorschlagen

Hahnemühle German Etching 310 g/m². German Etching funktioniert gut mit Collage-Texturen, gerissenen Kanten, geschichteten Materialien und gemischten Mal- und Druckarbeiten. Seine Struktur fügt eine fühlbare Fine-Art-Anmutung hinzu.

Hahnemühle Photo Rag 308 g/m². Passt besser zu Mixed Media mit fotografischen Elementen oder weichen Tonwertübergängen. Seine Oberfläche liefert sauberere Verläufe und feinere Details.

Fine-Art-Fotografie

Fine-Art heißt: Der Print ist das Kunstwerk – limitierte Editionen & Galeriewände. Das Papier ist Teil des Werks. Matte Baumwolle für malerische Qualität. Für echte Langlebigkeit wähle säurefreies, archivfestes Baumwollpapier – das Material zählt.

Ilford Cotton Textured

Fine-Art-Papiere

Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Strukturierte matte Oberfläche mit warmweißem Papierton. Gibt Fotografien den Look von Radierungen oder Gemälden. Eine Wahl in Museumsqualität für die Fine-Art-Präsentation.

Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Matt und völlig reflexionsfrei. Liefert präzise Details und glänzt in Farbe wie in Schwarz-Weiß. Der Standard im Fine-Art-Druck.

Ilford Cotton Textured, 310 g/m². Stark strukturiert mit warmem Ton. Kräftige, satte Schwarztöne geben Tiefe und Charakter. Ideal für Arbeiten, die an eine Lithografie oder Photogravüre erinnern sollen.

Jede Art von Kunst hat ihr Papier. Aquarelle brauchen Struktur. Line-Art braucht Glätte. Fotografien können beides. Die Papierhersteller verstehen ihr Handwerk – Hahnemühle, Canson, Epson, Ilford, jeder fertigt Oberflächen mit einem bestimmten Zweck. Stimme dein Medium auf die Struktur des Papiers ab. Stimme deine Tonwerte auf den Papierton ab. Wenn du dir nicht sicher bist, bestell Muster. Sieh dir das Papier an, fühle es – und du wirst merken: Das richtige Papier zeigt nicht nur das Bild, es wird Teil davon.