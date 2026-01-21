Kunstwerk digitalisieren: So wird dein Original druckreif

Kunst von Billelis

Du hast gerade ein Werk fertiggestellt. Die Farbe ist quasi noch frisch. Du postest es. Die Leute lieben es.

Dann kommentiert jemand: „Verkaufst du auch Prints?“ Und du, als Künstler, antwortest: „Ja – klar!“ Und dann starrst du auf deinen Bildschirm und denkst: … Okay. Cool. Super.

„Wie mache ich das jetzt druckreif, ohne es zu ruinieren?“

Denn das ist der Teil, den dir niemand sagt: „Ja“ zu sagen ist der einfache Teil. Der nächste Schritt ist eine digitale Datei, die deinem Kunstwerk wirklich gerecht wird – mit den richtigen Farben, Details und Texturen –, damit deine Käufer das bekommen, in das sie sich verliebt haben, und keine matte Kopie.

Diese Anleitung gibt dir einen Workflow, den du nach jedem fertigen Werk wiederholen kannst. So wird das Digitalisieren von „der Sache, die du ständig aufschiebst“ zu einem festen Teil deines Verkaufssystems.

Was „digitalisieren“ eigentlich bedeutet

Digitalisieren heißt einfach, dein physisches Kunstwerk in eine hochwertige digitale Datei zu verwandeln, die gut genug ist, um sie zu drucken und zu verkaufen – nicht nur, um sie online zu posten. Es geht nicht darum, „digitale Kunst zu machen“, sondern darum, eine druckreife Version des Werks zu erstellen, das du bereits geschaffen hast.



Das Ziel: Wenn jemand einen Print kauft, soll er sich immer noch wie das Original anfühlen – dieselben Farbentscheidungen, dieselben Details, dieselbe Energie – und nicht wie eine flachere, leicht verschobene Kopie, bei der du zusammenzuckst, wenn du sie auf Papier siehst.



Hast du ein Werk einmal richtig digitalisiert, hast du ein Asset geschaffen, das du immer wieder nutzen kannst:



Prints in mehreren Größen

Detailausschnitte in Nahaufnahme

Produktbilder für deinen Shop

Content für Social-Media-Posts und Reels

Künftige Launches, ohne von null anzufangen

Digitalisieren ist nicht der langweilige Verwaltungskram. Es ist die Brücke zwischen Kunst machen und Kunst verkaufen.

Kommen wir zum Wie: Hier sind die 6 Schritte, die dich vom fertigen Werk zu einer druckreifen Datei bringen, der du wirklich vertraust.

Schritt 1: Wähle deine Aufnahmemethode

Es gibt zwei bewährte Wege, physische Kunst zu digitalisieren – scannen oder fotografieren. Welcher der „richtige“ ist, hängt davon ab, woraus dein Werk besteht, wie groß es ist und wie sich der Print anfühlen soll.

1) Scannen (am besten für flache Arbeiten + gestochen scharfe Details)

Scanne, wenn dein Werk Line-Art, Tusche, Bleistift oder Illustration ist, auf Papier und ziemlich flach ohne starke Textur vorliegt und klein genug für deinen Scanner ist – oder wenn es dir nichts ausmacht, es in Abschnitten zu scannen.

Warum Scannen funktioniert: Es ist scharf, sauber und wiederholbar. Hast du deine Einstellungen einmal gefunden, kannst du sie immer wieder verwenden.

2) Fotografieren (am besten für große Arbeiten + Oberflächenstruktur)

Fotografiere, wenn dein Werk ein Gemälde ist (Acryl, Öl, Gouache) oder irgendeine Oberflächenstruktur hat, auf strukturiertem Papier oder Leinwand liegt, größer als dein Scanner ist oder glänzend, mehrschichtig oder durch einen Scanner leicht plattgedrückt wird.

Warum Fotografieren funktioniert: Es kann die „Oberfläche“ des Werks erhalten – Textur, Tiefe, Pinselspuren –, solange das Licht gleichmäßig ist.

Lass es professionell aufnehmen

Wenn du Prints verkaufst, beginnt die Qualität lange vor Papier und Tinte – sie beginnt mit der Aufnahme. Art Capture Studios sind seit Langem ein Partner von uns, und wir empfehlen sie, weil ihre Arbeit durchweg hervorragend ist. Sie sind eine qualitätsbesessene Agentur mit einem Netzwerk spezialisierter Fotografen in ganz Großbritannien, die sich auf präzise, farbgetreue Reproduktion von Kunstwerken konzentrieren – aufgebaut von Menschen mit jahrzehntelanger Erfahrung in Illustration, Fine-Art-Druck, technischer Fotografie, Kuration und Kunstverkauf.

Besonders gut: Sie kümmern sich um Logistik und Handling. Sie können Werke bei dir oder bei sich aufnehmen, und wenn du die bequeme Variante willst, bieten sie einen White-Glove-Abhol- & Rückgabeservice: Jedes Werk wird in schützende Archivverpackung gepackt, flach in speziell ausgestatteten Fahrzeugen transportiert und bleibt durchgehend unter Aufsicht ihres Teams.

Die Dateien, die du zurückbekommst, sind auch richtig auf den Print-Verkauf ausgelegt: 16-Bit-TIFF-Master, unkomprimiert (Adobe RGB), dazu kleinere JPGs für Web und Social Media, inklusive Retusche und Farbabgleich – und das Ziel ist die Lieferung innerhalb von 48 Stunden.

Verlass dich nicht nur auf unser Wort – hier ist, was Künstler und Galerien über Art Capture Studios sagen.

Schritt 2: Die Grundlagen der „Druckdatei“

Du musst kein „Technik-Mensch“ werden, um großartige Prints zu verkaufen. Du musst nur drei Dinge richtig machen – denn genau diese fallen deinen Käufern auf dem Papier auf.

Wenn es darum geht, ein Kunstwerk in eine Datei zu verwandeln, aus der du Prints verkaufen kannst, kommt es im Kern auf drei Dinge an:

1) Schärfe

Ein einfacher Test: Öffne die Datei und zoome hinein, bis du die Textur der Striche siehst. Schau dir die Kanten an, die dir wichtig sind – Linienführung, Pinseldetails, Bleistiftkörnung, was auch immer dein Werk ausmacht. Wenn es auf dem Bildschirm schon etwas weich wirkt, wird es auf Papier nicht auf magische Weise scharf. Du bekommst nur eine größere, weichere Version derselben Datei.

2) Farbe

Hier bleiben Künstler oft hängen, weil sich Bildschirme auf nichts einigen können. Strebe also nicht „perfekt auf jedem Gerät“ an. Frag dich stattdessen: Stimmt das mit dem Werk vor mir überein, bei vernünftigem Licht?



Bearbeite die Farben, während das Kunstwerk direkt neben dir liegt, bei Tageslicht, damit du die Datei mit dem echten Werk abgleichen kannst.

3) Charakter

Entferne, was nicht dahin gehört (Staubpartikel, Flecken). Aber versuch nicht, die Teile „wegzuputzen“, die dahin gehören – Papierstruktur, Pinselstriche oder Bleistiftkörnung. Diese Details sind Teil deines Kunstwerks.

Dein Kunstwerk scannen

Scannen ist meist der einfachste Weg zu einer scharfen, druckfreundlichen Datei – besonders wenn dein Werk auf Papier und ziemlich flach ist. Es ist ideal, wenn Details zählen (Linienführung, Bleistiftstruktur, saubere Kanten) und du jedes Mal konsistente Ergebnisse willst.

Ein Scanner ist im Grunde ein Staubvergrößerer, also mach vorher kurz sauber.

Wisch die Scannerscheibe ab

Bürste das Kunstwerk vorsichtig ab (besonders dunkle Bereiche und Ränder)

Schalte alles aus, was „Auto-Verbesserung“ oder „Auto-Schärfen“ heißt (es lässt deine Kunst meist etwas … knusprig aussehen)

Scan-Einstellungen, mit denen du auf der sicheren Seite bist

Ziel ist eine Datei, die in Druckgröße standhält. Für die meisten Druckprodukte reichen 150–300 DPI völlig aus. Mehr als 300 bringt meist nur schwerere Dateien, keine besseren Prints.



Scanne mit 300 DPI, wenn du ungefähr in Originalgröße druckst



Scanne höher, wenn du Prints verkaufen willst, die größer als das Original sind

Export-Einstellungen

Beim Export von Kunstwerken für den Druck sind PNG oder hochwertiges JPEG meist eine sichere Wahl, und wenn du das Farbprofil auf sRGB (sRGB IEC61966-2.1) belässt, bleiben die Farben zwischen Bildschirm und Druck konsistent.

Exportiere als PNG oder hochwertiges JPEG



Belass das Farbprofil auf sRGB (sRGB IEC61966-2.1)



Speichere eine Masterdatei, die du durch erneutes Speichern nicht ruinierst (TIFF/PNG/PSD sind gute Optionen)

Wenn dein Kunstwerk größer als dein Scanner ist

Keine Panik, du kannst es in Teilen scannen und zusammensetzen. Scanne das Werk in Abschnitten mit einer kleinen Überlappung, richte das Papier jedes Mal gleich aus und füge die Scans in der Bearbeitung zusammen

Kleiner Trick: Kleb ein kleines Stück Klebeband als „Positionsmarkierung“ an den Scannerrand, damit sich die Abschnitte leichter ausrichten lassen.

Dein Kunstwerk fotografieren

Wenn deine Arbeit gescannt etwas flach wirkt oder dein Werk zu groß für den Scanner ist, ist Fotografieren meist die bessere Wahl. Besonders gut eignet es sich für Gemälde, strukturiertes Papier und alles, bei dem die Oberfläche (Pinselspuren, Körnung, Schichten) sichtbar bleiben soll.



Du willst ein Foto, das:

gleichmäßig ausgeleuchtet ist (keine dunklen Ecken)

frontal aufgenommen ist (keine schrägen Winkel)

frei von Reflexen ist (keine glänzenden Stellen)

Ein einfaches Setup, das funktioniert

Du brauchst kein Studio, nur ein wiederholbares Setup. Häng das Kunstwerk an eine Wand (oder leg es notfalls flach auf den Boden oder Tisch), nutze helles, weiches Licht – indirektes Tageslicht ist am einfachsten –, geh ein Stück zurück und zoome leicht hinein, um Verzerrungen zu vermeiden, und nutze das Kameraraster, um alles gerade auszurichten.

Die 3 Dinge, die meistens schiefgehen (und wie du sie behebst)

1) Das Licht ist ungleichmäßig: Eine Seite wirkt dunkler, oder die Farben verändern sich über das Werk hinweg.

Lösung: Bring das Kunstwerk näher an die Lichtquelle / nutze Licht von beiden Seiten / vermeide Licht von oben.

2) Das Kunstwerk wirkt „verzerrt“: Kanten biegen sich, oder das Werk sieht leicht trapezförmig aus.

Lösung: Achte darauf, dass deine Kamera direkt frontal auf das Werk gerichtet ist (nicht gekippt). Geh lieber weiter zurück, statt zu nah zu fotografieren.

3) Reflexe / glänzende Stellen: Häufig bei Farbe, Grafit, Firnis und sogar manchen Papieren.

Lösung: Verändere den Winkel der Lichtquellen (oder des Kunstwerks), bis die Reflexe verschwinden.

Smartphone oder Kamera

Ein Smartphone ist völlig in Ordnung, wenn du bei gutem Licht fotografierst (die meiste „schlechte Qualität“ beim Handy ist einfach zu wenig Licht), es ruhig hältst – indem du dich irgendwo abstützt oder ein Stativ benutzt, falls du eines hast –, das Ultraweitwinkel-Objektiv vermeidest, weil es Kanten verbiegt, und zum Fokussieren tippst, ohne dass das Handy alles überbelichtet. Wenn du viele große Prints verkaufst, machen Kamera und Stativ den Prozess konsistenter, aber für den Anfang sind sie keine Voraussetzung.

Schritt 3: Bearbeitung

Gutes Digitalisieren ist 80 % Aufnahme und 20 % Bearbeitung. Wenn du dich stundenlang beim Bearbeiten wiederfindest, liegt es meist daran, dass die Aufnahme besser werden muss.



Hier eine saubere Reihenfolge für die Bearbeitung, die für Scans und Fotos gleichermaßen funktioniert:

1) Zuschneiden und ausrichten

Sorge zuerst dafür, dass das Kunstwerk sauber im Bild sitzt: Richte es gerade aus, schneide den Hintergrund weg und beseitige schiefe Kanten. Das ist nicht glamourös, aber die Datei fühlt sich sofort „echt“ an. Begradige das Bild, damit die Kanten nicht kippen, und schneide sauber zu – lass ein wenig Luft, falls du später Ränder hinzufügen möchtest.

2) Das „Ausgewaschen“-Problem beheben (Tiefe zurückholen)

Scans und Fotos lieben es, alles flach zu machen. Deine Aufgabe ist es, den Punch zurückzuholen, ohne daraus etwas Lauteres als das Original zu machen. Ein schneller Check: Halten die dunklen Bereiche noch Details, oder sind sie zu einem Klumpen geworden? Sehen die hellen Bereiche wie Papier oder Farbe aus – oder eher wie grauer Dunst? Passe an, bis es sich wieder wie dein Werk anfühlt.

3) Die Farben mit dem Original abgleichen

Bearbeite nicht aus dem Gedächtnis. Leg das Original bei Tageslicht (oder unter einer gleichbleibenden Lichtquelle) neben deinen Bildschirm und justiere, bis beide übereinstimmen. Wirkt die Datei zu warm oder zu kühl, korrigiere das; fühlen sich deine Rot- oder Blautöne „falsch“ an, schiebe sie behutsam nach – kleine Änderungen schlagen dramatische immer.

4) Nur entfernen, was nicht dahin gehört

Hier entfernst du, was sich beim Scannen oder Fotografieren eingeschlichen hat – nicht die Persönlichkeit des Mediums. Weg mit Staubpartikeln, Scannerspuren und versehentlichen Flecken; Papierkörnung, Pinselstruktur, Bleistiftkörnung oder Kohlestruktur bleiben. War es Teil des Kunstwerks, bleibt es. Ist es nur Schmutz, kommt es weg.

Schritt 4: Speichere deine Dateien richtig

Wenn dein Kunstwerk digitalisiert ist und richtig gut aussieht, mach die ganze Arbeit nicht durch unordentliches Speichern zunichte. Genau dieser Teil macht dir den Print-Verkauf später leichter, weil du nicht jedes Mal dieselbe Datei neu bearbeitest, wenn du eine neue Größe, einen neuen Ausschnitt oder ein neues Produktbild brauchst.

Stell es dir so vor: Du willst ein „Master“, das du schützt … und ein paar „Arbeitsversionen“, die du überall einsetzen kannst.

1) Speichere zuerst eine Masterdatei (deine „Nicht anfassen“-Version)

Das ist die Datei, zu der du immer zurückkehrst, wenn du irgendetwas anderes brauchst. Sie sollte die hochwertigste Version sein, die du hast – in voller Größe gespeichert (nicht verkleinern) und in einem Format, das sich nicht bei jedem Öffnen und erneuten Speichern verschlechtert. Wenn du jemals eine größere Druckgröße, einen neuen Ausschnitt oder einen sauberen Export brauchst, startest du von dieser Datei.

2) Dann erstelle Kopien für Verkauf + Posts (deine Alltagsdateien)

Das sind die praktischen Versionen, die du tatsächlich hochlädst und teilst – eine Version für deine Shop-Angebote, eine leichtere Version für Social Media, die schnell lädt, und (falls du mehrere Druckformate anbietest) ein paar zusätzliche Größen, damit du nicht jedes Mal von vorn skalieren musst.



Kurzer Export-Tipp: Speichere diese Kopien in sRGB (idealerweise sRGB IEC61966-2.1). Das ist die verlässlichste „gemeinsame Sprache“ für Farbe, wenn deine Datei deinen Computer verlässt.

3) Benenne deine Dateien mit Bedacht

Wenn alles IMG_3847 heißt, wirst du deinen Laptop irgendwann aus dem Fenster werfen wollen.

Ein einfaches Benennungssystem, das funktioniert:

Werktitel_Jahr_Master

Werktitel_A3_Print

Werktitel_Web

Werktitel_Detail_01

Nichts Ausgefallenes, einfach durchsuchbar.

4) Sichere alles

Speichere deine Masterdateien an zwei Orten: ein Cloud-Backup und eine externe Festplatte (oder eine zweite Cloud). Das ist nicht der aufregende Teil, aber es ist der Unterschied zwischen einer kleinen Unannehmlichkeit und dem Verlust deines gesamten Katalogs.



Fazit: Ein sauberes Speichersystem macht das Digitalisieren zu einer einmaligen Aufgabe – und jeden künftigen Launch (und jede „Verkaufst du auch Prints?“-Nachricht) viel leichter mit Ja zu beantworten.

Schritt 5: Mach aus einem Kunstwerk mehrere Produkte (ohne die Kunst zu verwässern)

Mit einer starken digitalisierten Datei kannst du dasselbe Werk auf ein paar clevere Arten verkaufen, ohne es neu zu malen oder deinen Shop ins Chaos zu stürzen. Starte mit einem einfachen Print-Sortiment – klein, mittel, groß – und entscheide dann, ob du es randlos (kräftig, bis zur Kante) oder mit Rand (klassisch und rahmenfreundlich) anbieten willst. Danach überlegst du, wie du es jenseits der Größe verkaufen willst: als offene Edition, als limitierte Edition, als Mini-Prints oder im Set – und nutze Detailausschnitte nur, wenn sie wirklich als eigenständiges Motiv funktionieren.

Schritt 6: Der „Würde ich das kaufen?“-Check

Bevor du hochlädst oder druckst, mach diesen kurzen Check. Er fängt die Dinge ab, die später zu „Warum sieht das anders aus?“ führen.

1) Auf 100 % zoomen (richtige Nahaufnahme)

Wähle einen detailreichen Bereich (Linienführung, Kanten, Bleistiftstriche, Pinselstruktur) und zoome hinein. Sieht es knackig aus, bist du gut dabei. Wirkt es weich oder etwas matschig, wird auch der Print weich aussehen.

2) Die dunklen Bereiche prüfen

Haben die Schatten noch Details, oder sind sie zu einer flachen Masse geworden?

Wenn sie abgesoffen sind, hilft meist eine kleine Korrektur von Kontrast oder Tonwerten.

3) Die hellen Bereiche prüfen

Sehen Weiß- und Neutraltöne wie dein tatsächliches Papier bzw. deine Farbe aus … oder sind sie grau/gelb/rosa geworden?

Das ist ein Farbstich – häufig und gut zu beheben.

4) Nach Staub suchen

Prüfe Ränder und hellere Bereiche auf Partikel, Haare oder Scannerspuren. Entferne den Staub, aber behalte die natürliche Papierstruktur.

5) Wieder herauszoomen

Fühlt es sich immer noch wie dein Werk an?

Wenn es „falsch“ wirkt, keine Panik. Meist ist es eine kleine Anpassung, kein komplettes Neuanfangen.

Aus deiner Datei einen echten Print machen

Wenn deine Datei in gutem Zustand ist, geht es im nächsten Schritt darum, dass sie so gedruckt wird, wie du es erwartest. Hier zählt die Papierwahl, denn verschiedene Papiere gehen unterschiedlich mit Farbe und Details um. Manche Papiere zeigen feine Linien und Texturen klarer, manche lassen Farben etwas wärmer oder kühler wirken, und manche kommen besser mit dunklen Tönen zurecht als andere. Nichts davon ist „besser“ oder „schlechter“ – es hängt einfach davon ab, was zu deiner Arbeit passt.

Wenn du dir unsicher bist, hilft es, die Papiere vor der Entscheidung in echt zu sehen. Mit einem Musterpaket kannst du Oberfläche und Weißgrad des Papiers prüfen und sehen, wie deine Art von Kunstwerk darauf typischerweise wirkt – das macht die Entscheidung viel leichter, als vom Bildschirm zu raten.

Gib deinem Kunstwerk ein längeres Leben

Hast du ein Werk einmal richtig digitalisiert, ist es nicht länger etwas, das du nur an einem Ort genießen kannst. Du kannst es als Prints anbieten, es selbstbewusst online teilen und jederzeit für andere Größen oder neue Drops wieder hervorholen, ohne den ganzen Prozess zu wiederholen. Und du gerätst nicht ins Schwitzen, wenn jemand nach Prints fragt. Du hast bereits eine fertige Datei.

Ob du scannst oder fotografierst, die Schritte sind dieselben: gut aufnehmen, ein paar einfache Korrekturen, damit es dem Original entspricht, eine Masterdatei speichern und die Versionen exportieren, die du für Shop und Social Media brauchst. Das erste Mal dauert immer am längsten – danach wird es zu einem wiederholbaren Prozess, den du für jedes neue Kunstwerk nutzen kannst. Wenn du es auch bei der Abwicklung einfach halten willst: Wir können deine Bestellungen über unseren Print-on-Demand-Service für dich drucken und versenden – damit du dich aufs Kunstmachen konzentrieren kannst, während deine Prints zuverlässig rausgehen.