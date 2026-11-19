Rechne von deinem Termin zurück: Produktionszeit plus Lieferzeit plus ein oder zwei Tage Puffer. Wir können dir sagen, wann eine Bestellung gedruckt und verschickt wird, aber der Transport liegt beim Versanddienstleister. Jede Lieferschätzung erfolgt deshalb nach bestem Bemühen, und ein Ankunftsdatum lässt sich nicht garantieren.

Schritt 1: die Produktion einplanen

Reine Druckbestellungen werden spätestens am nächsten Werktag verschickt, wenn sie vor 13:30 Uhr britischer Zeit eingehen. C-type-Drucke werden innerhalb von zwei Werktagen verschickt. Das gilt für einen einzelnen A4-Druck ebenso wie für einen einen Meter breiten Giclée-Druck oder einen Stapel kleinerer Drucke.

Die Veredelung braucht zusätzliche Zeit, weil sie auf Bestellung gefertigt wird:

Trockenkaschierung: 5 Werktage.

Kaschierung hinter Acrylglas (Acrylic Reverse): 10 Werktage.

Rahmung nach Maß: 10 Werktage.

Mehr zu Größen, Lieferzeiten und Grenzen der Kaschierung steht in unserem Ratgeber zur Kaschierung.

Die Bearbeitungszeit wird in Werktagen gezählt. An Wochenenden und an den Feiertagen des Studios, das deine Bestellung fertigt, wird nicht produziert, eine Bestellung vom Freitagnachmittag rutscht also in die folgende Woche. Die vollständige Liste steht unter Produktionszeiten.

Schritt 2: die Lieferzeit dazurechnen

Die Lieferzeit beginnt mit dem Versand und hängt von der Versandart ab, die du im Checkout wählst.

Bestellungen an EU-Adressen werden in unserem Studio in Düsseldorf gedruckt und innerhalb der EU mit DHL geliefert. Nach dem Versand liefert DHL Express in der Regel am nächsten Werktag; rechne 1 bis 2 zusätzliche Tage für Verzögerungen beim Kurier ein. Liegt deine Adresse in Deutschland, wird im Checkout auch die Abholung im Düsseldorfer Studio angeboten.

Mehr zu den Versandarten findest du auf unserer Seite zu den Lieferservices.

Schritt 3: die Schätzung im Checkout prüfen

Der im Checkout angezeigte voraussichtliche Liefertermin umfasst Produktion und Transport für genau deine Bestellung und zeigt deshalb am klarsten, ob ein Termin realistisch ist. Du kannst ihn prüfen, ohne zu bezahlen:

Stell die Bestellung wie gewohnt auf order.creativehub.io zusammen. Geh zum Checkout und gib die vollständige Lieferadresse ein. Vergleiche die Versandoptionen, die für diese Adresse angeboten werden. Jede zeigt einen voraussichtlichen Liefertermin. Wähle die Option, die mit genug Abstand vor deinem Wunschtermin ankommt.

Das ist vor allem bei abgelegenen Adressen und Inseln wichtig, für die die üblichen Schätzungen womöglich nicht gelten. Liegt die Schätzung unangenehm nah an deiner Frist, nimm die schnellere Versandart.

Enge Fristen

Bestell so früh wie möglich. Nichts hilft mehr, um einen festen Termin abzusichern.

Bestell nur den Druck . Die Rahmung dauert 10 Werktage, eine gerahmte Bestellung ist innerhalb von zwei Wochen also kaum zu schaffen. Eine Rahmung lässt sich einer reinen Druckbestellung nicht nachträglich hinzufügen, bei einer engen Frist heißt das in der Regel, den Rahmen separat zu besorgen.

. Die Rahmung dauert 10 Werktage, eine gerahmte Bestellung ist innerhalb von zwei Wochen also kaum zu schaffen. Eine Rahmung lässt sich einer reinen Druckbestellung nicht nachträglich hinzufügen, bei einer engen Frist heißt das in der Regel, den Rahmen separat zu besorgen. Einen festen Express-Produktionsservice gibt es nicht. Beschleunigen kannst du den Versand.

Weihnachten und andere Stoßzeiten

In der Weihnachtszeit verlängern sich unsere Zeiten leicht und gelten nach bestem Bemühen. Jedes Jahr veröffentlichen wir die Bestellfristen für die Lieferung vor Weihnachten, sobald die Kuriere ihre Zeitpläne bestätigt haben. Bis die neuen Termine da sind, bieten die Bestellfristen des letzten Jahres eine brauchbare Orientierung: Reine Druckbestellungen brauchen am wenigsten Vorlauf, gerahmte Bestellungen am meisten.

Lass uns einen Termin prüfen

Schreib vor der Bestellung an info@creativehub.io und nenne den Termin, das Ziel der Bestellung, die Größe, das Papier, die Stückzahl und ob gerahmt oder ungerahmt. Wir sagen dir ehrlich, ob der Termin zu schaffen ist.

Wenn es auf ein Datum ankommt, vergleiche die Versandarten vor der Bestellung: Unsere Seite zu Versandoptionen und Lieferzeiten deckt Drucke, kaschierte und gerahmte Arbeiten ab.