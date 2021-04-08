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Wie viele DPI haben eure Drucker?

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Erfahre mehr über die DPI und Auflösung unserer Drucker.

Welche Auflösung sollte ich für meine Datei wählen?

  • Unsere C-Type-Digitaldrucker sind auf 300 DPI eingestellt, während unsere Giclée-Drucker eine Auflösung von 2880 DPI haben.
  • Wenn du deine Datei für den Druck vorbereitest, sollte die Dateiauflösung sowohl für den C-Type- als auch für den Giclée-Druck auf 300 PPI (Pixel pro Zoll) eingestellt werden .

Brauchst du noch Hilfe?

Möchtest du unsere DPI- und Auflösungseinstellungen besser verstehen? Kontaktiere uns oder besuche uns in unserem Studio in London.

Aktualisiert am 8 April 2021

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