Wie viele DPI haben eure Drucker?

Erfahre mehr über die DPI und Auflösung unserer Drucker.

Unsere C-Type-Digitaldrucker sind auf 300 DPI eingestellt, während unsere Giclée-Drucker eine Auflösung von 2880 DPI haben.

Wenn du deine Datei für den Druck vorbereitest, sollte die Dateiauflösung sowohl für den C-Type- als auch für den Giclée-Druck auf 300 PPI (Pixel pro Zoll) eingestellt werden .

Brauchst du noch Hilfe?

Möchtest du unsere DPI- und Auflösungseinstellungen besser verstehen? Kontaktiere uns oder besuche uns in unserem Studio in London.