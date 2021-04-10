Ist theprintspace klimaneutral?

Finde heraus, wie wir unsere Kohlenstoffemissionen ausgleichen.

Seit dem 01. Juli 2019 ist der Service von theprintspace klimaneutral.

Das bedeutet, dass wir unseren Energieverbrauch so weit wie möglich minimieren und Lieferanten erneuerbarer Energie nutzen. Wo es unvermeidbar ist, gleichen wir alle unsere Kohlenstoffemissionen durch Investitionen in Projekte im Bereich der erneuerbaren Energie aus.

Wie gleichen wir unsere Kohlenstoffemissionen aus?

Wir verwenden Gold Standard, um unsere Emissionen zu kompensieren, wie von Friends of the Earth, Greenpeace und WWF UK empfohlen.

Wir wählen keine forstwirtschaftlichen Klimaschutzprojekte aus und stattdessen investieren wir in Projekte für erneuerbare Energien.

Ein von uns unterstütztes Projekt 22.5MW Windkraftprojekt in Rajasthan, Indien.

Dieses Windprojekt spielt eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von CO2-Emissionen und investiert außerdem in die Entwicklung und Ausbildung der lokalen Gemeinschaft. Sie erzeugt derzeit 45 Gwh sauberen Strom pro Jahr – das entspricht der Versorgung von 10.500 Haushalten.