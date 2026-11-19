Wenn eine E-Mail anbietet, deine Kunst für einen Investor, Sammler oder Kunden zu kaufen, von einer privaten Gmail-, Outlook- oder Yahoo-Adresse kommt oder nach deinem Passwort oder deinen Kartendaten fragt, stammt sie nicht von uns. Antworte nicht und klicke nichts an. Leite sie an info@creativehub.io weiter, und wir bestätigen dir, ob sie echt ist.

Die Betrugsmasche mit unserem Namen

Derzeit kursieren unaufgeforderte E-Mails mit der Unterschrift „The Creative Hub“, in denen behauptet wird, ein Investor, Sammler oder Kunde wolle die Kunst des Empfängers kaufen. Sie sind betrügerisch und schlagen aus unserem Namen Kapital. Weder theprintspace noch creativehub verschickt sie, und sie sind kein Hinweis auf einen Einbruch in unsere Systeme.

Was wir nie tun

Kunst kaufen wir für niemanden ein. Bei uns nimmt keiner Kontakt zu Künstlern oder Kunden auf, um Werke für Investoren, Sammler oder Galerien zu beschaffen, und wir sind kein Mittelsmann bei Kunstverkäufen.

Unsere Mitarbeiter melden sich bei dir weder aus einem Gmail-, Outlook- oder Yahoo-Postfach noch von irgendeiner anderen Privatadresse, die ihnen selbst gehört. Offiziell erreichst du uns unter info@creativehub.io.

Passwörter, Kartennummern und Bankverbindungen werden nie per E-Mail abgefragt. Eine Karte gibst du nur an zwei Stellen ein: in deinem Konto und im Checkout unserer eigenen Seiten.

Rechnungen und Zahlungsaufforderungen kommen nicht von Adressen Dritter. Deine Rechnungen liegen in deinem Konto für dich bereit.

Anzeichen für eine Fälschung

Die Adresse gehört nicht zu uns, oder der angezeigte Name lautet theprintspace, aber dahinter steckt eine andere Adresse.

Sie drängt dich, schnell zu handeln, will die Antwort an eine andere Adresse geschickt haben oder knüpft ein Angebot daran, dass du vorab eine Zahlung leistest.

Sie will, dass du deine Daten per Antwort zurückschickst oder dass ein Link angeklickt wird.

Die Links gehen woandershin als zu theprintspace.co.uk, theprintspace.com, creativehub.io oder store.creativehub.io, den einzigen Adressen, auf die unsere echten E-Mails verweisen.

Was du tun solltest

Hast du mit der E-Mail nichts weiter gemacht, lass sie einfach liegen: keine Antwort, kein Klick, kein Öffnen von Anhängen. Dein Konto braucht keinerlei Änderung. Wann immer dich eine Nachricht zweifeln lässt, leite sie an info@creativehub.io weiter, und du erfährst von uns, ob sie von uns kommt.

Wenn du schon geantwortet oder geklickt hast

Schon geantwortet? Überweise kein Geld und gib keine persönlichen Daten heraus.

Einen Link angeklickt? Ändere sicherheitshalber das Passwort für dein Konto.

Zugangsdaten preisgegeben? Vergib ein neues creativehub-Passwort und schalte unter Settings → Security (Einstellungen → Sicherheit) die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein.

Weitere Wege, uns zu erreichen, stehen auf der Kontaktseite.

Seriöse Wege, deine Arbeiten zu verkaufen, beginnen nicht mit einer unverlangten E-Mail, und unser Ratgeber zum Online-Verkauf von Kunstdrucken vergleicht die wichtigsten davon.