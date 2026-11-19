Alles, was du hochlädst, bleibt dein Eigentum, und wir bewahren es auf, solange dein Konto genutzt wird. Pro Konto stehen dir auf jeder unserer beiden Seiten 30 GB für Bilder zur Verfügung. Hat ein Konto 18 Monate lang weder Aktivität noch einen Verkauf verzeichnet, kann es samt Inhalt entfernt werden. Betrachte das Konto deshalb als Arbeitskopie und sichere die Originale auf deinen eigenen Laufwerken: Unsere Aufgabe ist das Drucken, nicht das Archivieren.

Wie viel Speicherplatz du bekommst

Standardmäßig stehen pro Konto 30 GB für Bilddateien bereit. Mehr gibt es nur dort, wo wir das individuell mit dir abgesprochen haben.

für Bilddateien bereit. Mehr gibt es nur dort, wo wir das individuell mit dir abgesprochen haben. order.creativehub.io und sell.creativehub.io haben getrennte Bibliotheken mit je 30 GB. Was du in die eine hochlädst, geht also nicht zulasten der anderen.

Gezählt werden nur die Bilder, die in diesem Moment in deiner Bibliothek liegen. Sobald du eine Datei löschst, fällt sie aus der Rechnung, und der Platz gehört sofort wieder dir.

Die Seite weist jeden Upload zurück, der die Bibliothek über ihr Limit bringen würde. Räum vorher ein paar Bilder aus oder bitte uns unter info@creativehub.io, dein Limit zu überprüfen. Zusätzlichen Speicher kannst du nicht online kaufen.

Speicherplatz freigeben

Geh deine Bibliothek durch und entferne, was seinen Zweck erfüllt hat. Mehrere Dateien lassen sich markieren und in einem Schritt entfernen. Am besten beginnst du mit Originalen in voller Größe, doppelten Uploads und alten Tests. Aus deinem Konto heraus lässt sich eine Löschung nicht zurücknehmen. Achte also darauf, dass du von jeder Datei, die du vielleicht noch einmal drucken möchtest, selbst eine Kopie hast.

Auf der Sell-Seite heißt die Bibliothek Media Library (Medienbibliothek), und du findest sie in der Seitenleiste. Ein paar Dateien dort sind gegen das Löschen gesperrt: ein Bild, das als Kunstwerk oder Produktfoto eines aktuellen Produkts verwendet wird, und die Datei, die gerade der Standard für dein Konto ist. Entfernst du einen Upload, bleiben die daraus erstellten Produkte intakt.

Wie lange wir Dateien aufbewahren

Solange das Konto genutzt wird, bleiben seine Dateien, wo sie sind.

Unsere Richtlinie zu Daten und CO2-Reduzierung erlaubt es uns, ein Konto mit allem, was darin gespeichert ist, nach 18 Monaten ohne jede Aktivität und ohne Verkäufe zu entfernen.

zu entfernen. Die Frist läuft für das Konto als Ganzes, nie für eine einzelne Datei oder ein einzelnes Produkt. Eine limitierte Edition mit schleppendem Absatz ist sicher, solange das Konto selbst aktiv ist.

Eine Bestellung, die über die API eingeht, ist genauso Aktivität wie eine von Hand aufgegebene. Ein API-Zugang allein stellt ein Konto aber nicht außerhalb der Richtlinie.

Nach der Schließung eines Kontos können dessen Inhalte entfernt werden, sobald eine angemessene Frist verstrichen ist.

Das Steuer- und Bilanzrecht verpflichtet uns, die Unterlagen zu früheren Bestellungen und Rechnungen aufzuheben, und daran halten wir uns.

Du bist für längere Zeit weg? Logge dich ab und zu ein oder gib uns kurz Bescheid. Was du bei uns speicherst, sollte eine Zweitkopie sein und niemals die einzige.

Wem die hochgeladenen Dateien gehören

Dir. Ein Upload räumt uns die begrenzte Erlaubnis ein, auf die der Service angewiesen ist, und nicht mehr: das Bestellte zu drucken und, bei Verkäufern, das Werk auf deinen Seiten zu präsentieren und alles anzufertigen, was dazugehört, etwa Produktfotos und Zertifikate. Das Eigentum geht nicht auf uns über, die Vereinbarung ist nicht exklusiv, und dein Werk wird zu keinem anderen Zweck genutzt. Löschst du eine Produktseite oder das ganze Konto, erlischt an diesem Punkt die Erlaubnis, das Werk zu zeigen und herzustellen. Nur Bestellungen, die vorher eingegangen sind, führen wir noch aus.

Vertraulichkeit

Unsere Geschäftsbedingungen binden beide Seiten: Wir dürfen deine vertraulichen Informationen nicht herausgeben und du unsere nicht, es sei denn, das Gesetz schreibt es vor. Sicherheitsmaßnahmen schützen personenbezogene Daten vor Verlust, vor Veränderung und vor dem Zugriff aller, die kein Recht darauf haben.

Dein Konto löschen

Du kannst einzelne Dateien oder dein gesamtes Konto jederzeit selbst löschen.

Öffne Account settings → Account (Kontoeinstellungen → Konto) und scrolle zu Delete Account (Konto löschen). Klicke auf Delete My Account (Mein Konto löschen). Lies die Bestätigung und klicke auf Yes, delete my account (Ja, mein Konto löschen).

Du hast ein creativehub-Login für beide Seiten, das Löschen schließt also dein Konto auf beiden. Es lässt sich nicht rückgängig machen, und du kannst dich danach nicht mehr anmelden. Deine personenbezogenen Daten werden gelöscht, mit Ausnahme der Unterlagen zu früheren Bestellungen und Rechnungen, die wir aus rechtlichen und buchhalterischen Gründen aufbewahren müssen. Wenn du möchtest, dass wir das für dich erledigen, kontaktiere den Kundenservice von der E-Mail-Adresse deines Kontos aus.

Wo du die Bedingungen findest

Die Geschäftsbedingungen für Druckbestellungen und creativehub-Konten sind online veröffentlicht, und unsere Datenschutzerklärung und Cookie-Richtlinie findest du auf der Website von theprintspace. Die Bedingungen, die du bei der Anmeldung auf der Sell-Seite akzeptierst, stehen unter creativehub.io/our-terms-and-conditions. Eine separate Nutzungsrichtlinie gibt es nicht: Die Regeln dazu, was wir drucken und wie der Service genutzt werden darf, sind Teil der Bedingungen. Wenn du eine Kopie für deine Unterlagen brauchst, frag uns, und wir schicken dir die Bedingungen als Anhang.

Weil deine Originaldateien bei dir bleiben, erklärt unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Drucken, wie du eine Datei vorbereitest und die Druckgröße dafür wählst.