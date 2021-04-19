Einführung in das Trockenkaschieren

Eine Einführung in die Möglichkeiten des archivfesten Trockenkaschierens, das bei theprintspace erhältlich ist.

Was ist Trockenkaschieren?

Das Trockenkaschieren ist ein Verfahren, bei dem ein Druck durch die Verwendung eines Klebstoffs auf ein Substrat geklebt wird. Diese Technik ist ideal, um dein Kunstwerk auf höchstem Niveau zu präsentieren.

Das Kaschieren von Fotografien und Kunst schützen und präsentieren deine Arbeit auf eine essentielle und minimalistische Weise. Diese Art des Kaschierens ist ideal, um Wirkung zu erzielen und dem Betrachter zu ermöglichen, sich auf das Werk zu konzentrieren.

Video-Anleitung: Ein kurzer Überblick über die verschiedenen Kaschiermöglichkeiten

Archivfestes Trockenkaschieren

Das archivfeste Kaschieren gewährleistet die Langlebigkeit des kaschierten Kunstwerks.

In jedem Fall sollte berücksichtigt werden, dass das Trockenkaschieren ein irreversibler Vorgang ist und das Werk nicht mehr von der Trägerplatte entfernt werden kann. Daher wird es nicht für einzigartige Kunstwerke oder besonders wertvolle Drucke empfohlen.

Zu den Kaschiermöglichkeiten gehören: Acryl Reverse, Aluminium und Dibond. Diese Optionen gehören alle zu archivfestes Kaschieroptionen und sorgen für eine dauerhafte Stabilität des Drucks.

Nicht archivfestes Trockenkaschieren

Zu den günstigeren und nicht archivfesten Kaschiermöglichkeiten gehören: Display Cards, Foamex PVC, Foamboard und MDF. Sie enthalten Verunreinigungen, einschließlich Säuren, die langfristig zu einer Verschlechterung der Druckzusammensetzung führen und daher nicht als archivfestes Trockenkaschieren geeignet sind.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Kaschiermaterialen und der technischen Eigenschaften.

Bitte beachte, dass die Lieferzeit für das Kaschieren 5 Arbeitstage beträgt, außer beim Acryl-Reverse-Kaschieren, in diesem Fall beträgt die Lieferzeit 10 Arbeitstage.

Übersicht der Kaschiermaterialien und ihrer technischen Eigenschaften

Unser Tipp: Passende Papierart für das Trockenkaschieren

Bei der Auswahl der Papierart für das Trockenkaschieren empfehlen wir dringend eines unserer C-Type Papiere, um ein professionelles Finish mit klaren Konturen zu gewährleisten.

Die dauerhafte Emulsionsbeschichtung des C-Type Papiers macht es sehr robust. Im Vergleich dazu sind unsere Giclée-Papiere schonender, insbesondere unsere ungestrichenen Papiere aus 100%iger Baumwollbasis.

Brauchst du noch Hilfe?

Kontaktiere uns und spreche mit einem Mitglied unseres Teams für weitere Informationen über den von uns angebotenen Trockenkaschieren-Service.