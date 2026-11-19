Ja, auf Anfrage. Wir können eine Bestellung zurückhalten und an einem von dir gewählten Datum oder danach verschicken. Eine Einstellung dafür, die du selbst vornehmen kannst, gibt es nicht, schreib also so früh wie möglich an info@creativehub.io, mit der Bestellnummer und dem, was du brauchst. Sobald die Bestellung verschickt wurde, lässt sie sich nicht mehr zurückhalten.

So fragst du an

Notiere dir die Bestellnummer. Schreib an info@creativehub.io, mit der Bestellnummer und dem frühesten Datum, an dem das Paket uns verlassen soll.

Wenn du schon weißt, dass du eine spätere Lieferung brauchst, frag gleich bei der Bestellung an.

Wie das Zurückhalten bis zu einem Versanddatum funktioniert

Die Bestellung wird nach dem üblichen Zeitplan produziert und dann vor dem Versand zurückgehalten.

Sie wird an dem gewünschten Datum oder danach verschickt.

Die Lieferzeiten laufen ab dem Tag des Versands, rechne also die Lieferzeit deiner Versandart zu diesem Datum dazu.

Das Zurückhalten verschiebt nur den Versand der Bestellung. Wann die Bestellung berechnet wird, ändert sich dadurch nicht.

Eine Bestellung zurückhalten, während etwas geklärt wird

Wenn dir nach der Bestellung ein Problem auffällt, etwa eine falsche Adresse oder eine doppelte Bestellung, sag uns sofort Bescheid, und wir halten die Bestellung vor der Produktion an, bis es geklärt ist. Siehe auch Wie kann ich meine Lieferadresse nach der Bestellung ändern?

Wie lange Produktion und Lieferung dauern, sobald die Bestellung freigegeben ist, steht auf unserer Seite zu den Lieferservices.

Wenn du ein Versanddatum festlegst, hilft dir unsere Seite zu Lieferoptionen und Lieferzeiten einzuschätzen, wann das Paket ankommen dürfte.