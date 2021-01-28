Wie kann ich meine Lieferadresse nach der Bestellung ändern?

Erfahre, wie du deinen Bestellstatus prüfst und die Angaben zur Lieferadresse änderst.

Kann ich meine Lieferadresse ändern?

Ja, du kannst die Lieferadresse auch nach der Online-Bestellung noch ändern. Je nachdem, in welcher Phase der Produktion sich deine Bestellung befindet, unterscheidet sich allerdings der Weg, wie du die Adresse änderst.

Zuerst musst du den Produktionsstatus deiner Bestellung prüfen. Gehe dazu so vor:

Melde dich in deinem creativehub-Konto an

Gehe oben rechts auf der Seite zu deinem Namen und klicke darauf. Ein Dropdown-Menü öffnet sich

Wähle die Option „Print orders“

Es öffnet sich eine Seite mit allen Druckbestellungen, die du über dein Konto aufgegeben hast

Dein Bestellstatus

Lautet der Status deiner Bestellung „In production“, ruf uns an oder schreib uns eine E-Mail – so schnell wie möglich und mit deiner Bestellnummer sowie der neuen Adresse. Dann können wir sie vor dem Versand für dich ändern.

Lautet der Status deiner Bestellung „Dispatched“, musst du die Änderung der Lieferadresse beim beauftragten Versanddienstleister anfordern. Befolge dazu die folgenden Anweisungen.

Royal Mail Tracked 24®

So greifst du bei einer Bestellung, die wir bereits mit Royal Mail Tracked 24® (Versand innerhalb Großbritanniens) verschickt haben, auf die Zustelloptionen zu:

Am Morgen der Zustellung erhältst du eine E-Mail von Royal Mail mit einem Zeitfenster für die Lieferung. Darin findest du einen roten Button „Choose a delivery option“, über den du deine Zustellung ändern kannst.

Auf dem nächsten Bildschirm musst du die Postleitzahl eingeben, an die deine Bestellung geschickt wird. Anschließend werden dir die verfügbaren Optionen angezeigt.

Du kannst:

Das Lieferdatum ändern. Über ein Dropdown-Menü wählst du das neue Datum aus

Beim Nachbarn zustellen lassen. Lass die Sendung zu einem Nachbarn umleiten – in einem Dropdown-Menü kannst du aus den Adressen in deiner Straße wählen

An meine Adresse liefern. Die Zustellung an die ursprüngliche Adresse beibehalten; ist niemand da, um die Sendung anzunehmen, wird sie beim Nachbarn oder an einem sicheren Ablageort hinterlegt, den du selbst angeben kannst.

An eine andere Adresse liefern. Gib eine neue Lieferadresse ein. Deine Bestellung ist zu diesem Zeitpunkt bereits für die Zustellung eingeplant. Kann Royal Mail sie nicht an die ursprüngliche Adresse zustellen, wird sie nach Rückkehr ins Zustelldepot der neuen Adresse zugewiesen und innerhalb von 2 Tagen ab diesem Zeitpunkt zugestellt.

Abholung in der Postfiliale & Abholung im Zustelldepot. Bei beiden Optionen wird dir eine Karte mit den verfügbaren Abholstellen angezeigt, aus denen du wählen kannst. Siehe Abbildung unten

DHL Express-Kurier

Um auf die Zustelloptionen einer Bestellung zuzugreifen, die wir bereits mit DHL Express verschickt haben, klicke bitte hier