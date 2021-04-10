Wie kann ich einen Druckauftrag stornieren?

Finde heraus, wie du deine aufgegebene Online-Bestellung stornieren kannst.

Kann ich meine Bestellung stornieren?

Wir verstehen, dass manchmal eine Bestellung nicht ganz richtig ist und du sie vielleicht stornieren möchtest.

Leider gibt es nach der Online-Bestellung keine Möglichkeit, die Bestellung direkt in creativehub zu ändern oder zu stornieren. Aber keine Sorge, es gibt immer noch die Möglichkeit, die Bestellung zu stornieren.

Könnt ihr die Bestellung in meinem Namen stornieren?

Rufe uns an oder schreibe uns eine E-Mail oder Sofortnachricht innerhalb einer Stunde nach deiner Bestellung unter Angabe deiner creativehub-Bestellnummer, es fallen in der Regel keine Kosten an, es sei denn, die Bestellung wurde bereits gedruckt.

Wenn du deine Bestellung stornierst, bevor sie gedruckt wird, erstatten wir dir den Betrag zurück.

Kontaktiere uns.