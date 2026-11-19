Nein. Eine Bestellung hat kein Freitextfeld für Notizen, und wir können einem Paket keine handgeschriebene oder getippte Grußkarte beilegen. Die Produktion ist automatisiert, und jede Bestellung wird genau so gefertigt, wie sie online konfiguriert wurde. Eine Notiz, die du nach der Bestellung per E-Mail schickst, erreicht die Person, die deinen Druck herstellt, also nicht. Wenn du etwas brauchst, das die Bestelloptionen nicht abdecken, frag uns, bevor du bestellst.

Was du stattdessen tun kannst

Lege alles in der Bestellung selbst fest. Wähle Papier, Größe, Ränder, Veredelung und Lieferoption auf order.creativehub.io, damit später nichts von Hand ergänzt werden muss. Prüfe deine Bestellbestätigung, sobald sie ankommt. Sag uns sofort Bescheid, wenn etwas nicht stimmt. Je früher wir davon erfahren, desto eher können wir helfen, bevor die Bestellung die Produktion durchläuft. Siehe Wie storniere ich eine Druckbestellung?

Einen Druck als Geschenk verschicken

Gib Namen und Adresse der Empfängerin oder des Empfängers als Lieferadresse ein, und wir schicken die Bestellung direkt dorthin. Das funktioniert genauso für eine Galerie, einen Ausstellungsraum oder einen anderen Veranstaltungsort. Du kannst die Adresse mit einer Bezeichnung in deinem Adressbuch speichern, damit du sie nicht noch einmal eintippen musst.

Lieferzeiten und Versandarten für den Versand im In- und Ausland sind auf unserer Seite zum Versand von Kunst- und Fotodrucken aufgeführt.

Für eine Nachricht gestaltest du deine Karte als Bild und bestellst sie als eigenen Druck in derselben Bestellung. Wenn die Bestellung bereits aufgegeben ist, können wir diesem Paket nichts mehr hinzufügen. Schick deine Nachricht dann separat an die Empfängerin oder den Empfänger.

Nach etwas fragen, das die Optionen nicht abdecken

Kontaktiere uns, bevor du bestellst, und beschreibe, was du dir wünschst. Wir sehen uns jede Anfrage an, können aber keine Zusage versprechen. Wenn wir es umsetzen können, stimmen wir zuerst Format, Zeitplan und eventuelle Kosten mit dir ab, und du gibst die Bestellung dann wie gewohnt online auf.

Manches liegt außerhalb dessen, was wir machen:

Wir drucken von den Dateien in deinem creativehub-Konto. Wir können nicht auf Papier oder Materialien drucken, die du oder ein Lieferant einschickt.

Wir kaschieren und rahmen keine Drucke, die nicht von uns stammen.

Die Seite zum Druckservice zeigt das gesamte Angebot an Papieren, Kaschierungen und Rahmungen, das du online bestellen kannst.

Eine gedruckte Beilage oder ein Brief zu Bestellungen, die du verkaufst

Wenn du Drucke über sell.creativehub.io verkaufst, kannst du eine individuelle Beilage mitschicken: Du lieferst das Motiv, und wir drucken es und packen es zu jeder Bestellung. Wir können keine Nachricht für dich schreiben oder tippen, und die Beilage muss am Produkt eingerichtet sein, bevor die Bestellung aufgegeben wird. Siehe Was ist eine individuelle Beilage?

So verschickst du auch je einen Druck mit Brief an viele Empfänger. Lege das Produkt mit seiner Beilage an und gib dann pro Empfänger eine manuelle Bestellung mit dessen Lieferadresse auf (siehe Dropshipping-Produkte manuell bestellen). Jede Bestellung wird einzeln produziert und verschickt: Wir können nicht mit einer Adressliste arbeiten und nicht viele Empfänger in einer Sendung zusammenfassen.

Bei Drucken, die du verkaufst, kann eine gedruckte Beilage deine Nachricht überbringen, und unsere Seite zum Dropshipping mit Branding zeigt die verfügbaren Beilagen und Verpackungen.