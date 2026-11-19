Es gibt keine Mindestbestellmenge: Du kannst einen einzelnen Druck genauso einfach bestellen wie hundert. Im Checkout gilt der Standardpreis für jedes Exemplar, egal wie viele du bestellst. Für eine große Direktbestellung, etwa einen Satz für eine Ausstellung oder eine Edition, kann das Team den Auftrag als Ganzes kalkulieren, und ein Mengenrabatt wird in diesem Angebot gewährt. Frag also an, bevor du bestellst.

Keine Mindestbestellmenge

Wir drucken auf Bestellung von Rollen mit Archivpapier. Ein Einzeldruck ist also eine ganz normale Bestellung, und neben den Standardgrößen gibt es auch individuelle Größen. Um mehrere Größen oder Exemplare desselben Kunstwerks zu bestellen, lade die Datei einmal hoch und füge jede Größe von dort aus hinzu.

Die Preise im Checkout sind bei jeder Stückzahl gleich

Der Preis pro Druck in der Preisliste und in deinem Warenkorb ist der Preis für jedes Exemplar. Im Warenkorb wird mit steigender Stückzahl nichts automatisch reduziert, und das gilt genauso für Ausstellungssätze, Bestellungen für Kunden und Drucke für den Weiterverkauf. Es gibt keine separate Preisliste für Händler, Galerien oder Ausstellungen.

Große Bestellungen: erst ein Angebot anfragen

Bei einer großen Bestellung, die du selbst kaufst, kalkuliert das Team den gesamten Auftrag als eine Bestellung: Größen, Papier, Veredelung, Lieferung und Zeitplan. Mengenrabatte hängen von der Art der Bestellung und ihrem Wert ab und werden im Angebot ausgewiesen. Wir veröffentlichen keine Rabattstufen, und ein Rabatt wird nie im Checkout angewendet. Fordere das Angebot also an, bevor du die Bestellung aufgibst.

Schreib an info@creativehub.io mit folgenden Angaben:

was du druckst: die Anzahl der Werke und ob es ein Bild oder eine Serie ist;

die Größen und ob alle gleich sind oder gemischt;

die Druckart (giclée oder C-type) und das Papier, falls du eine Präferenz hast;

eine eventuelle Kaschierung oder Rahmung;

deine Deadline und das Lieferziel.

Wir beraten dich auch zu Papier, Größen, Produktionszeiten und dazu, wie sich die Bestellung am kostengünstigsten zusammenstellen lässt. Wenn du beim Papier noch unentschieden bist, ist ein Musterset ein sinnvoller erster Schritt vor einer größeren Auflage.

Wohltätigkeit, Handel und Sponsoring

Wir haben eine einheitliche Preisstruktur für alle. Wir bieten keine ermäßigten Preise für wohltätige oder gemeinnützige Organisationen, keine Händlerrabatte und kein Sponsoring für Künstler oder Ausstellungen an. Gern beraten wir dich technisch zu Materialien, Größen und Veredelung für eine Ausstellung oder eine Druckauflage für eine Spendenaktion, zu unseren Standardpreisen.

Bestellungen aus deinem Onlineshop

In diesem Artikel geht es um Drucke, die du für dich selbst kaufst. Die Preise für Dropshipping sind veröffentlicht und für alle Verkäufer bei jedem Volumen gleich, und für diese Bestellungen gibt es keine Angebote.

Einen einzelnen Druck oder eine kleine Auflage kalkulierst du am schnellsten nach Größe mit unserer Preisliste, noch bevor du ein Angebot anfragst.