Bestellungen in unserem Londoner Studio abholen

Hinweise zu Verpackung und Produktionszeit für Kunden, die eine Online-Druckbestellung in unserem Londoner Studio abholen.

Deine Bestellung abholen

Bei Abholung einer Druckbestellung in unserem Londoner Studio bemühen wir uns, deine Drucke innerhalb von 2–4 Stunden* nach Eingang der Bestellung fertig zu haben.

Wenn du deine Drucke abholst, empfehlen wir dir, eine Versandrolle oder einen Umschlag mitzubringen.

Alternativ kannst du am Empfang gegen eine kleine Gebühr einen Umschlag oder eine Versandrolle kaufen. So halten wir unsere Preise so niedrig wie möglich und fördern das Recycling.

*Die Produktionszeiten können je nach Anzahl und Größe der Drucke variieren.