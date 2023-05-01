Bestellungen in unserem Londoner Studio abholen

Hinweise zu Verpackung und Produktionszeit für Kunden, die eine Online-Druckbestellung in unserem Londoner Studio abholen.
Deine Bestellung abholen
- Bei Abholung einer Druckbestellung in unserem Londoner Studio bemühen wir uns, deine Drucke innerhalb von 2–4 Stunden* nach Eingang der Bestellung fertig zu haben.
- Wenn du deine Drucke abholst, empfehlen wir dir, eine Versandrolle oder einen Umschlag mitzubringen.
- Alternativ kannst du am Empfang gegen eine kleine Gebühr einen Umschlag oder eine Versandrolle kaufen. So halten wir unsere Preise so niedrig wie möglich und fördern das Recycling.
*Die Produktionszeiten können je nach Anzahl und Größe der Drucke variieren.