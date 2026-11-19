Kleinere Drucke reisen plan in einem stabilen Umschlag aus Wellpappe, größere Drucke werden gerollt in einer Versandrolle verschickt. Jeder Druck steckt in einer eigenen Pergaminhülle unter Seidenpapier, und kein Klebeband berührt den Druck. Die Verpackung ist bei jeder gelieferten Bestellung inklusive und wird von uns anhand der Druckgröße gewählt.

Plan oder gerollt

Drucke bis 12 x 17 in (30,5 x 43,1 cm) Gesamtpapierformat, einschließlich eines eventuellen Rands, werden plan verschickt. Alles Größere wird in einer Versandrolle gerollt.

Gerahmte und kaschierte Werke werden fertig montiert mit Kantenschutz verpackt und per Kurier verschickt.

Rollengrößen

Unser Düsseldorfer Studio verwendet Versandrollen mit 65, 90, 110 und 156 cm Länge und 10 bis 12 cm Breite. Ein Druck wird entlang seiner langen Seite gerollt, seine kurze Seite bestimmt also die Rolle.

Mehrere Drucke können sich eine Rolle teilen, und eine große Bestellung kann auf mehr als eine Rolle aufgeteilt werden.

Wie die Drucke im Paket geschützt sind

Jeder Druck wird in eine eigene Pergaminhülle gesteckt und mit Seidenpapier abgedeckt, sodass sich Drucke im selben Paket nicht berühren.

In einer Versandrolle wird die Rolle mit einer Polsterung aus Luftpolsterfolie fixiert. Kein Klebeband berührt den Druck.

Unsere gesamte Verpackung, einschließlich Klebeband, Aufklebern und Kantenschutz, ist recycelbar oder biologisch abbaubar.

Kann ich statt eines Umschlags eine Versandrolle verlangen?

Nein. Die Verpackung richtet sich nach der Größe des Drucks und kann nicht auf Wunsch geändert werden. Eine plane Verpackung stützt einen kleineren Druck besser und verringert Bewegung beim Transport, während das Rollen eines kleinen Drucks das Risiko von Druckstellen, Wölbung und Schäden an der Oberfläche erhöht. Versandrollen sind Formaten vorbehalten, die gerollt werden müssen.

Einen gerollten Druck auspacken und glätten

Nimm eine Endkappe ab und lass die ganze Rolle herausgleiten. Zieh nicht an einem einzelnen Druck.

Fass Drucke an den Kanten an, mit sauberen, trockenen Händen oder Baumwollhandschuhen.

Biege einen Druck nicht gegen die Wölbung zurück.

Um einen gerollten Giclée-Druck zu glätten, lass ihn in seiner Pergaminhülle, leg ihn mit der Bildseite nach unten auf eine saubere, ebene Fläche, decke ihn mit einer Platte ab, beschwere sie gleichmäßig und lass ihn ein bis zwei Tage liegen.

Was im Paket ist und was nicht

Die Verpackung ist neutral, und wir legen nie einen gedruckten Beleg, eine Rechnung oder Preise bei. In den Versandpapieren kann theprintspace trotzdem genannt sein, und das Etikett einer Bestellung, die du selbst aufgibst, zeigt theprintspace als Absender.

Wir legen keine Rücksendeetiketten bei und organisieren keine Rücksendungen. Die Lieferung geht nur in eine Richtung. Wenn Drucke danach weiterreisen müssen, zum Beispiel von einer Ausstellung zurück, organisierst du oder der Veranstaltungsort diesen Versand.

Wir geben keine Packmaße oder Gewichte an. Der Lieferpreis, der dir bei der Bestellung angezeigt wird, deckt Größe und Gewicht des Pakets bereits ab.

Eine Versandrolle im Flugzeug mitnehmen

Vergleiche vor der Bestellung die Längenbegrenzung der Fluggesellschaft mit den Rollenlängen, denn manche Grenzen liegen zwischen zwei Rollengrößen.

Vor der Bestellung nachfragen

Schick uns die genaue Druckgröße, das Papier und die Stückzahl, bevor die Bestellung in Produktion geht, und wir bestätigen dir, ob sie plan oder in einer Rolle verschickt wird, in welche Rolle sie kommt und wie die Drucke auf die Rollen verteilt werden. Schreib an info@creativehub.io.

Wenn ein Druck geknickt oder beschädigt ankommt

Fotografiere die Verpackung und die betroffenen Drucke und schick uns die Bilder innerhalb von sieben Tagen nach der Lieferung. Ist der Schaden beim Transport entstanden, schicken wir auf unsere Kosten Ersatz. Siehe Meine Drucke sind beschädigt angekommen und unsere Seite zu den Lieferoptionen.

Die gesamte Verpackung ist recycelbar oder biologisch abbaubar. Unsere Seite über klimaneutrales Drucken erklärt den größeren Ansatz dahinter, von nachhaltiger Verpackung bis zum CO2-Ausgleich.