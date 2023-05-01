Jak mogę zmienić walutę mojego konta?

Jak możesz zmienić walutę na swoim koncie.
Aby zmienić walutę, w której płacisz, musisz zmienić kraj zamieszkania lub dane rejestracyjne firmy i/ lub dane rejestracji podatku obrotowego na koncie creativehub.
Krok po kroku
- Zaloguj się na swoje konto creativehub i kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony.
- Wybierz ‘Ustawienia’ > ‘Płatności’.
- W sekcji ‘Szczegóły rejestracji podatkowej’ kliknij ‘Kraj’.
- Wybierz kraj odpowiadający walucie, w której chcesz płacić.
- Wreszcie kliknij ‘Aktualizuj’. Waluta zostanie zaktualizowana w trybie natychmiastowym.
Uwaga: obecnie obsługujemy €EUR, £GBP i $USD.
Chcesz zmienić język swojego profilu? Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak to zrobić.