Jak mogę zmienić walutę mojego konta?

Jak możesz zmienić walutę na swoim koncie.



Aby zmienić walutę, w której płacisz, musisz zmienić kraj zamieszkania lub dane rejestracyjne firmy i/ lub dane rejestracji podatku obrotowego na koncie creativehub.

Krok po kroku

Zaloguj się na swoje konto creativehub i kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony.

Wybierz ‘Ustawienia’ > ‘Płatności’.

W sekcji ‘Szczegóły rejestracji podatkowej’ kliknij ‘Kraj’.

Wybierz kraj odpowiadający walucie, w której chcesz płacić.

Wreszcie kliknij ‘Aktualizuj’. Waluta zostanie zaktualizowana w trybie natychmiastowym.

Uwaga: obecnie obsługujemy €EUR, £GBP i $USD.

Chcesz zmienić język swojego profilu? Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak to zrobić.