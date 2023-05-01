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Jak mogę zmienić walutę mojego konta?

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Jak możesz zmienić walutę na swoim koncie.

Aby zmienić walutę, w której płacisz, musisz zmienić kraj zamieszkania lub dane rejestracyjne firmy i/ lub dane rejestracji podatku obrotowego na koncie creativehub.

Krok po kroku

  • Zaloguj się na swoje konto creativehub i kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony.
  • Wybierz ‘Ustawienia’ > ‘Płatności’.
  • W sekcji ‘Szczegóły rejestracji podatkowej’ kliknij ‘Kraj’.
  • Wybierz kraj odpowiadający walucie, w której chcesz płacić.
  • Wreszcie kliknij ‘Aktualizuj’. Waluta zostanie zaktualizowana w trybie natychmiastowym.

Uwaga: obecnie obsługujemy €EUR, £GBP i $USD.

Chcesz zmienić język swojego profilu? Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak to zrobić. 

Zaktualizowano 9 listopada 2022

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