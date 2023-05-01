Czy jeśli obniżę plan przestrzeni dyskowej, to otrzymam zwrot pieniędzy za pozostały okres, za który już zapłaciłem?

Co się stanie, jeśli zmniejszysz swój plan przestrzeni dyskowej.

Czy mogę otrzymać zwrot pieniędzy za pozostałą pamięć?

W przypadku obniżenia planu przestrzeni dyskowej nie otrzymasz zwrotu pieniędzy.

Pozostaniesz przy obecnej subskrypcji do końca okresu rozliczeniowego. Po tym okresie Twój nowy plan stanie się aktywny.

Przed datą zmiany subskrypcji upewnij się, że wykorzystanie przestrzeni dyskowej mieści się w granicach nowego planu.

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