Jak zmienić ustawienia języka na koncie?

Jak wybrać inny język na swoim koncie.

Krok po kroku

Twoje konto jest dostępne w 6 różnych językach, więc jeśli chcesz zmienić język swojego konta, wykonaj następujące kroki:

Kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony.

Wybierz następujące opcje: ‘Ustawienia’ > ‘Dane’.

Pod danymi kontaktowymi znajdziesz rozwijane menu z dostępnymi językami. Wybierz preferowany język.

Po dokonaniu wyboru kliknij ’Aktualizuj’.

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