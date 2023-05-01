Jak zmienić ustawienia języka na koncie?

Jak wybrać inny język na swoim koncie.
Krok po kroku
Twoje konto jest dostępne w 6 różnych językach, więc jeśli chcesz zmienić język swojego konta, wykonaj następujące kroki:
- Kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony.
- Wybierz następujące opcje: ‘Ustawienia’ > ‘Dane’.
- Pod danymi kontaktowymi znajdziesz rozwijane menu z dostępnymi językami. Wybierz preferowany język.
- Po dokonaniu wyboru kliknij ’Aktualizuj’.
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