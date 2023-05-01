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Jak zmienić ustawienia języka na koncie?

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Jak wybrać inny język na swoim koncie. 

Krok po kroku

Twoje konto jest dostępne w 6 różnych językach, więc jeśli chcesz zmienić język swojego konta, wykonaj następujące kroki:

  • Kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony.
  • Wybierz następujące opcje: ‘Ustawienia’ > ‘Dane’.
  • Pod danymi kontaktowymi znajdziesz rozwijane menu z dostępnymi językami. Wybierz preferowany język.
  • Po dokonaniu wyboru kliknij ’Aktualizuj’.

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Zaktualizowano 9 listopada 2022

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