Czy mogę płacić za zamówienia i pamięć za pomocą PayPal, Apple Pay lub Google Pay?

Dowiedz się, jak używać systemu PayPal jako metody płatności za wydruki i dodatkową pamięć do przechowywania plików.

Jeśli potrzebujesz zamówić wydruki, montaż podłoża lub ramy, możesz zapłacić kartą debetową/kredytową, PayPal, a także Apple i Google Pay. Możesz dodać preferowaną metodę płatności podczas finalizowania procesu płatności.



Dodatkową przestrzeń dyskową online można kupić tylko za pomocą karty debetowej/kredytowej.

Aby dowiedzieć się więcej o kupowaniu dodatkowej przestrzeni dyskowej, kliknij tutaj.