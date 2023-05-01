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Czy mogę płacić za zamówienia i pamięć za pomocą PayPal, Apple Pay lub Google Pay?

Dowiedz się, jak używać systemu PayPal jako metody płatności za wydruki i dodatkową pamięć do przechowywania plików. 

  • Jeśli potrzebujesz zamówić wydruki, montaż podłoża lub ramy, możesz zapłacić kartą debetową/kredytową, PayPal, a także Apple i Google Pay. Możesz dodać preferowaną metodę płatności podczas finalizowania procesu płatności.
  • Dodatkową przestrzeń dyskową online można kupić tylko za pomocą karty debetowej/kredytowej.

Aby dowiedzieć się więcej o kupowaniu dodatkowej przestrzeni dyskowej, kliknij tutaj.

Zaktualizowano 14 stycznia 2022

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