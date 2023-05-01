Zamów
Strona główna/Zarządzanie kontem/Jak mogę zmienić metodę płatności za przestrzeń dyskową?

Jak mogę zmienić metodę płatności za przestrzeń dyskową?

Spis treści

Jak zaktualizować metodę płatności za wykupioną subskrypcję?

Za dodatkową przestrzeń dyskową można zapłacić wyłącznie za pomocą karty debetowej/kredytowej.

Oto jak możesz zaktualizować swoją kartę płatniczą:

  • Zaloguj się na swoje konto creativehub.
  • Kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony.
  • Wybierz następujące opcje: ‘Ustawienia’> ‘Płatności’.
  • W sekcji ‘Karta płatnicza’ będziesz w stanie usunąć istniejącą metodę płatności i dodać nową kartę. Kliknij ‘Dodaj kartę’ i uzupełnij odpowiadające jej detale, a także prawidłowy adres rozliczeniowy.
  • Wreszcie kliknij ‘Dodaj kartę’ a nowa metoda płatności zostanie zapisana. Twoja nowa karta będzie gotowa do użycia w trybie natychmiastowym. 

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z naszym zespołem tutaj lub kliknij ikonę czatu w prawym dolnym rogu strony, aby rozpocząć rozmowę z jednym z naszych przyjaznych ekspertów.

Zaktualizowano 9 listopada 2022

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak, dzięki!Niezbyt

Powiązane artykuły