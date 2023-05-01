Jak mogę zmienić metodę płatności za przestrzeń dyskową?

Jak zaktualizować metodę płatności za wykupioną subskrypcję?

Za dodatkową przestrzeń dyskową można zapłacić wyłącznie za pomocą karty debetowej/kredytowej.

Oto jak możesz zaktualizować swoją kartę płatniczą:

Zaloguj się na swoje konto creativehub.

Kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu strony.

Wybierz następujące opcje: ‘Ustawienia’> ‘Płatności’.

W sekcji ‘Karta płatnicza’ będziesz w stanie usunąć istniejącą metodę płatności i dodać nową kartę. Kliknij ‘Dodaj kartę’ i uzupełnij odpowiadające jej detale, a także prawidłowy adres rozliczeniowy.

Wreszcie kliknij ‘Dodaj kartę’ a nowa metoda płatności zostanie zapisana. Twoja nowa karta będzie gotowa do użycia w trybie natychmiastowym.

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