Gdy zamówienie przychodzi uszkodzone lub wadliwe, przyślij nam zdjęcia najpóźniej siedem dni po jego doręczeniu. Zamówienie, które w ogóle nie przychodzi, klasyfikujemy jako zaginione po dziesięciu dniach bez nowego wpisu w śledzeniu w Wielkiej Brytanii albo po dwudziestu w przypadku adresu za granicą. Zaginione zamówienie, tak jak każde z potwierdzoną reklamacją, wymieniamy na nowe bez żadnych kosztów dla ciebie.

Uszkodzenie w transporcie lub wada

Napisz na info@creativehub.io w ciągu siedmiu dni od dostawy i podaj:

numer zamówienia, który znajdziesz w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia i na swoim koncie;

jasny opis problemu;

zdjęcia uszkodzenia lub wady. Przy uszkodzeniu w transporcie sfotografuj zarówno wydruk, jak i opakowanie.

Te siedem dni liczy się jednakowo przy szkodzie wyrządzonej w drodze i przy usterce wydruku lub ramy.

Paczka nie dotarła

Sprawdź link do śledzenia z e-maila o wysyłce. Zobacz Gdzie znajdę numer śledzenia moich zamówień wydruków? Jeśli śledzenie pokazuje doręczenie, a paczki nie ma, zapytaj sąsiadów lub na recepcji i odczekaj 24 godziny. Wiele takich paczek się odnajduje. Jeśli nadal jej nie ma albo śledzenie stanęło w miejscu, napisz do nas i podaj numer zamówienia, numer śledzenia oraz całą korespondencję, jaką prowadzisz z przewoźnikiem. Dzięki temu możemy sprawdzić ostatni skan i od razu zgłosić sprawę przewoźnikowi.

Dziesięć dni bez nowego wpisu w śledzeniu w Wielkiej Brytanii albo dwadzieścia za granicą i klasyfikujemy zamówienie jako zaginione. Darmowa wymiana następuje bez czekania, aż przewoźnik rozstrzygnie reklamację.

Co dzieje się dalej

Po potwierdzeniu przez nas reklamacji nowy egzemplarz wyrusza na nasz koszt, razem z dostawą. Trafia do produkcji jako zamówienie priorytetowe pod nowym numerem zamówienia, a dane do śledzenia dostajesz e-mailem w chwili nadania. Uszkodzony wydruk zazwyczaj nie musi do nas wracać.

Jeśli wydruk dotarł bezpiecznie, ale nie podoba ci się jego wygląd, zobacz Nie jestem zadowolony z zamówionego wydruku, montażu lub oprawy, jak złożyć reklamację? Informacje o tym, jak wysyłamy poszczególne zamówienia, znajdziesz na stronie o usługach dostawy.

Jeśli wydruk został sprzedany przez twój własny sklep

Kupujący dokonał zakupu u ciebie, a to oznacza, że reklamacja trafia do nas za twoim pośrednictwem. Zgromadź jego wiadomość i zdjęcia i odezwij się do nas z adresu swojego konta creativehub, z naszym numerem zamówienia albo tym z twojego sklepu. Siedmiodniowy limit pozostaje bez zmian. Zobacz Zamówienie dotarło do mojego klienta uszkodzone lub wadliwe.

Jeśli interesuje cię, jak wysyłamy i śledzimy wydruki oraz prace podklejone i oprawione, zajrzyj na stronę o opcjach dostawy i śledzeniu przesyłek.