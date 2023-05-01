Nie podoba mi się wydruk, podłoże lub rama, jak mogę złożyć reklamację?

Dowiedz się, jak się z nami skontaktować, jeśli chcesz złożyć reklamację.
Szczycimy się dostarczaniem najwyższej jakości produktów związanych z drukiem oraz oprawą, a także wysokim poziomem usług, dlatego oferujemy naszym użytkownikom gwarancję satysfakcji z każdego zamówienia.
W przypadku niezadowolenia z zamówionego wydruku, podłoża lub ramy prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta, który zapewni Państwu odpowiednie rozwiązanie.
Prosimy o kontakt przez:
- Nasz czat na żywo: kliknij niebieską ikonę w prawym dolnym rogu strony internetowej.
- Napisz do nas: info@theprintspace.co.uk