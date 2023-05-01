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Jakie są zasady zwrotów wydruków wyproduktowanych w theprintspace?

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Polityka zwrotów

Jeśli chodzi o sprzedaż za pośrednictwem Twojego sklepu internetowego, to Ty jesteś przedsiębiorcą. 

Transakcja sprzedaży wydruku odbywa się między Tobą (sprzedawcą) a klientem. My działamy jako wykonawca druku, co oznacza, że transakcja między Tobą (sprzedającym) a nami jest czymś osobnym i obejmuje koszty produkcji. 

Dowiedz się więcej o tych oddzielnych procesach transakcyjnych tutaj

Zwroty kosztów, z wyjątkiem wadliwych wydruków (patrz poniżej), zależą od Ciebie jako sprzedawcy i Twojej własnej polityki zwrotów. 

Przykładowo jeśli klient zażąda zwrotu pieniędzy, bo zmienił zdanie i nie chce już wydruku, to decyzja o zwrocie kosztów (i wydruku) zależy wyłącznie od Ciebie. 

Zalecamy umożliwienie zwrotu w rozsądnym terminie, co powinno być jasno określone w polityce zwrotów Twojego sklepu. Jeśli chcesz podjąć się zwrotu pieniędzy, wydruki powinny zostać zwrócone na Twój adres, dokonaj zwrotu z konta Shopify dopiero po ich otrzymaniu. 

Koszty produkcji i wysyłki naliczone przez creativehub nie zostaną zwrócone, ponieważ była to oddzielna transakcja obejmująca koszty wykonania wydruku. 

Jeśli zamówienie jest uszkodzone lub wadliwe

Jeśli wydruk jest uszkodzony lub zamówienie jest w jakiś sposób wadliwe, bezpłatnie prześlemy wydruk zastępczy i pokryjemy koszty dostawy zamiennika.

Jeśli w takim przypadku klient zażąda zwrotu pieniędzy zamiast wymiany, spełnimy prośbę. Gdy wydruk zostanie odebrany i sprawdzony w naszym studio, prześlemy Ci e-mail z potwierdzeniem zwrotu kosztów produkcji. Poprosimy Cię również o zwrot kosztów sprzedaży klientowi.

Zaktualizowano 9 listopada 2022

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