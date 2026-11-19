Zamówienia złożone na order.creativehub.io są widoczne na twoim koncie w sekcji Print orders, razem z fakturami. Zamówień złożonych przed 29 czerwca 2026, na naszej poprzedniej platformie, tam nie ma, ale nadal mamy każde z nich: podaj nam numer zamówienia, a wyślemy ci fakturę albo szczegóły zamówienia.

Zamówienia złożone przed 29 czerwca 2026

Starsze zamówienia i faktury nie pojawiają się na twoim koncie bez względu na ustawiony zakres dat i nie da się ich samodzielnie wyeksportować. Aby dostać kopię:

Znajdź numer zamówienia albo numer faktury. Numer zamówienia jest w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia („Your Order Number is …”). Skontaktuj się z nami z adresu e-mail przypisanego do twojego konta i podaj ten numer. Wyślemy fakturę albo szczegóły zamówienia, takie jak rozmiar, papier i margines, na adres e-mail przypisany do twojego konta.

Obrazy przesłane wcześniej nadal są w twojej bibliotece, więc gdy masz już szczegóły, możesz zamówić ten sam wydruk ponownie.

Potwierdzenie zamówienia do mnie nie dotarło

Najpierw sprawdź folder ze spamem lub wiadomościami-śmieciami, a potem upewnij się, że adres e-mail wpisany przy kasie nie zawierał literówki. Jeśli nie możesz znaleźć wiadomości, podaj nam imię i nazwisko, na które złożono zamówienie, oraz datę zamówienia, a odszukamy je i potwierdzimy numer zamówienia.

W zamówieniu jest błędny adres e-mail

Adresu e-mail przypisanego do zamówienia nie da się zmienić po jego złożeniu. Potwierdzenie, e-mail o wysyłce i link do śledzenia trafiają na adres, na który złożono zamówienie. Samo zamówienie na tym nie cierpi: jest drukowane i wysyłane normalnie, tylko wiadomości o nim trafiają do niewłaściwej skrzynki.

W przypadku tego zamówienia: podaj nam numer zamówienia, a na prośbę wyślemy ci fakturę albo potwierdzenie. Gdy zamówienie zostanie wysłane, możemy też przekazać link do śledzenia na adres, z którego do nas piszesz.

podaj nam numer zamówienia, a na prośbę wyślemy ci fakturę albo potwierdzenie. Gdy zamówienie zostanie wysłane, możemy też przekazać link do śledzenia na adres, z którego do nas piszesz. W przypadku przyszłych zamówień: zaloguj się i zmień swój adres w Settings → Account → Email Address. Potwierdzenia i e-maile ze śledzeniem kolejnych zamówień będą wtedy trafiać na nowy adres.

Informacje o zamówieniach na obecnej platformie znajdziesz w artykułach Gdzie znajdę listę moich zamówień wydruków i faktur oraz Gdzie znajdę numer śledzenia moich zamówień wydruków? Aktualne ceny ponownego zamówienia są widoczne przy kasie i w cenniku.

Chcesz ponownie zamówić starszy wydruk? Aktualne ceny druku, podklejania i oprawy według rozmiaru są w naszym cenniku online.