Przycisk Pay (zapłać) pozostaje nieaktywny, dopóki zamówienie nie ma wszystkiego, czego potrzebuje, a notka pod nim wskazuje pierwszą rzecz, której jeszcze brakuje, na przykład adres dostawy, kartę lub potwierdzenie. Uzupełnij ten element, a notka się zaktualizuje. Poniższe sekcje omawiają typowe miejsca, w których można utknąć na order.creativehub.io.

Zamiast kwoty widać kreskę

Jeśli nie da się pobrać ceny, w podsumowaniu kwot pojawia się kreska i przycisk Retry (ponów), a Pay pozostaje nieaktywny, dopóki nie wczyta się potwierdzona wycena. Nigdy nie pobieramy opłaty na podstawie szacunku. Wybierz Retry, żeby wczytać cenę jeszcze raz.

Nie ma metody dostawy do wyboru

Metody dostawy wraz z datami doręczenia pojawiają się dopiero po potwierdzeniu adresu dostawy. Dokładna szacowana data realizacji pokazuje się, gdy wybierzesz opcję dostawy lub odbioru. Pełny adres z kodem pocztowym jest potrzebny, nawet jeśli planujesz odbiór osobisty: zobacz Jak wybrać odbiór w studiu przy finalizacji zamówienia?

Jeśli brakuje opcji realizacji tego samego dnia, minęła godzina graniczna albo wybrany papier nie jest papierem giclée. Nasze zwykłe terminy znajdziesz w artykule Czas realizacji zamówień.

Oversized order albo Get a quote zamiast ceny

Przy pracy na podłożu, która ma ponad 1905 mm na dłuższym boku lub 1270 mm na krótszym, przy finalizacji pojawia się informacja Oversized order (zamówienie ponadwymiarowe) i można wybrać tylko odbiór w studiu. Get a delivery quote (poproś o wycenę dostawy) wysyła pełną specyfikację e-mailem do naszego zespołu obsługi klienta, a ty dostajesz kopię. Zespół wycenia dostawę, odpowiada ci i przygotowuje za ciebie zamówienie z linkiem do płatności.

(zamówienie ponadwymiarowe) i można wybrać tylko odbiór w studiu. (poproś o wycenę dostawy) wysyła pełną specyfikację e-mailem do naszego zespołu obsługi klienta, a ty dostajesz kopię. Zespół wycenia dostawę, odpowiada ci i przygotowuje za ciebie zamówienie z linkiem do płatności. Przy ramie na wymiar powyżej 1270 mm na krótszym boku lub 1905 mm na dłuższym zamiast ceny pojawia się Get a quote (poproś o wycenę). Taką ramę wycenia zespół i wykonujemy ją na zamówienie.

Kod promocyjny nie działa

Pole Promo code (kod promocyjny) znajduje się pod pozycjami w koszyku, przed adresem dostawy. Wpisz kod i wybierz Apply (zastosuj). Zrób to, zanim wybierzesz Pay: na stronie płatności nie ma pola na kod. Jeśli kod zostaje odrzucony, sprawdź, czy:

na początku lub na końcu kodu nie ma zbędnej spacji;

kod nie ma warunku, na przykład minimalnej lub maksymalnej wartości zamówienia;

nie minęła data ważności.

Nie prowadzimy stałych, publicznych rabatów, więc kody ze stron z kuponami nie pochodzą od nas.

Płatność się nie udaje

Karta odrzucona: spróbuj użyć innej karty albo skontaktuj się ze swoim bankiem.

spróbuj użyć innej karty albo skontaktuj się ze swoim bankiem. Błąd płatności: odśwież stronę i spróbuj ponownie. Jeśli błąd się powtarza, skontaktuj się z nami i podaj kod błędu.

odśwież stronę i spróbuj ponownie. Jeśli błąd się powtarza, skontaktuj się z nami i podaj kod błędu. Nie znaleziono adresu: wyszukiwarka adresów wychwytuje większość problemów, a adres możesz też wpisać ręcznie.

Zmiana zawartości koszyka

Koszyk to kolumna Your order (twoje zamówienie) na stronie Checkout. Wybierz Edit (ołówek) przy danej pozycji, żeby zmienić liczbę sztuk, a potem Save (zapisz). Żeby usunąć pozycję, zmniejsz liczbę sztuk do 0 albo wybierz Remove (usuń). Żeby zmienić papier, rozmiar lub oprawę pozycji, skonfiguruj ją ponownie ze swojej biblioteki.

Koszyk jest zapisywany, więc możesz zamknąć przeglądarkę i wrócić do niego później. Dodawanie pozycji do niczego nie zobowiązuje, a ceny są aktualne na bieżąco: suma widoczna przy finalizacji to bieżąca cena i kwota, którą zapłacisz, więc przeczytaj ją przed płatnością.

Czego nie potrzeba do finalizacji zamówienia

Konta. Możesz złożyć zamówienie jako gość, podając imię, nazwisko i e-mail; numer telefonu jest opcjonalny. Na stronie potwierdzenia możesz ustawić hasło, żeby zachować konto.

Możesz złożyć zamówienie jako gość, podając imię, nazwisko i e-mail; numer telefonu jest opcjonalny. Na stronie potwierdzenia możesz ustawić hasło, żeby zachować konto. Notatki. Pole Notes for production studio (optional) (uwagi dla studia produkcyjnego, opcjonalne) pojawia się po potwierdzeniu adresu i mieści wiadomość dla studia do 4000 znaków. Nie ma opcji dołączenia liściku do prezentu ani ukrycia ceny.

Czy możecie złożyć zamówienie za mnie?

Nie. Nasz zespół nie składa zamówień w twoim imieniu, poza wycenianymi pracami ponadwymiarowymi opisanymi wyżej. Zamówienie składasz samodzielnie, a koszyk pokazuje dokładną cenę i datę dostawy, zanim zapłacisz. Jeśli wolisz najpierw dostać wycenę, prześlij nam rozmiary, ilości i papier. Gdy kilka prac stanowi całość, na przykład części tryptyku, włóż je do jednego koszyka, żeby zostały wykonane razem i wysłane jedną przesyłką.

Żeby z grubsza wiedzieć, czego się spodziewać, zanim wczyta się suma zamówienia, sprawdź nasze ceny druku, podklejania i oprawy dla swojego rozmiaru.