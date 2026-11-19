Nie. W zamówieniu nie ma pola na dowolne uwagi i nie możemy dołożyć do paczki odręcznej ani wydrukowanej kartki z wiadomością. Produkcja jest zautomatyzowana i każde zamówienie powstaje dokładnie tak, jak zostało skonfigurowane online, więc uwaga wysłana e-mailem po złożeniu zamówienia nie dociera do osoby, która wykonuje twój wydruk. Jeśli potrzebujesz czegoś, czego nie obejmują opcje zamówienia, zapytaj nas, zanim je złożysz.

Co zrobić zamiast tego

Ustaw wszystko w samym zamówieniu. Wybierz papier, rozmiar, marginesy, wykończenie i opcję dostawy na order.creativehub.io, tak aby później nie trzeba było niczego dodawać ręcznie. Sprawdź potwierdzenie zamówienia, gdy tylko je dostaniesz. Jeśli coś się nie zgadza, od razu daj nam znać. Im szybciej się dowiemy, tym większa szansa, że pomożemy, zanim zamówienie przejdzie przez produkcję. Zobacz Jak anulować zamówienie wydruków?

Wysyłanie wydruku jako prezentu

Wpisz imię, nazwisko i adres odbiorcy jako adres dostawy, a wyślemy zamówienie prosto do tej osoby. Tak samo działa to w przypadku galerii, przestrzeni wystawienniczej czy innego miejsca. Adres możesz zapisać w książce adresowej z etykietą, żeby nie wpisywać go ponownie.

Jeśli chcesz dołączyć wiadomość, zaprojektuj kartkę jako obraz i zamów ją jako osobny wydruk w tym samym zamówieniu. Jeśli zamówienie zostało już złożone, nie możemy niczego dołożyć do tej paczki, więc wyślij wiadomość odbiorcy osobno.

Prośba o coś, czego nie obejmują opcje

Skontaktuj się z nami przed zamówieniem i opisz, czego potrzebujesz. Rozpatrujemy każdą prośbę, ale nie możemy obiecać, że się zgodzimy. Jeśli możemy to zrobić, najpierw potwierdzamy z tobą format, termin i ewentualną opłatę, a potem składasz zamówienie online jak zwykle.

Niektórych rzeczy nie robimy:

Drukujemy z plików na twoim koncie creativehub. Nie możemy drukować na papierze ani materiałach przysłanych przez ciebie lub dostawcę.

Nie podklejamy ani nie oprawiamy wydruków, których sami nie wykonaliśmy.

Strona usługi druku pokazuje pełną ofertę papierów, podklejania i oprawy, które możesz zamówić online.

Drukowana wkładka lub list do zamówień, które sprzedajesz

Jeśli sprzedajesz wydruki przez sell.creativehub.io, możesz dołączyć własną wkładkę: dostarczasz projekt, a my go drukujemy i pakujemy do każdego zamówienia. Nie możemy napisać wiadomości za ciebie, ani odręcznie, ani na komputerze, a wkładkę trzeba ustawić w produkcie, zanim zamówienie zostanie złożone. Zobacz Czym jest własna wkładka?

W ten sam sposób wyślesz po jednym wydruku z listem do wielu odbiorców. Utwórz produkt z wkładką, a potem złóż po jednym zamówieniu ręcznym na każdego odbiorcę, z adresem dostawy tej osoby (zobacz Jak ręcznie zamawiać produkty dropshippingowe). Każde zamówienie jest produkowane i wysyłane osobno: nie możemy pracować na liście adresów ani łączyć wielu odbiorców w jedną przesyłkę.

Przy wydrukach, które sprzedajesz, twoją wiadomość może przekazać drukowana wkładka, a dostępne wkładki i opakowania pokazuje strona o dropshippingu wydruków z brandingiem.