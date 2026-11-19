Jeśli e-mail zawiera ofertę kupna twoich prac dla inwestora, kolekcjonera lub klienta, pochodzi z prywatnego adresu Gmail, Outlook lub Yahoo albo zawiera prośbę o hasło lub dane karty, nie jest od nas. Nie odpowiadaj i w nic nie klikaj. Prześlij go dalej na info@creativehub.io, a potwierdzimy, czy jest prawdziwy.

Oszustwo z użyciem naszej nazwy

W obiegu są niezamówione e-maile podpisane „The Creative Hub”, z których wynika, że inwestor, kolekcjoner lub klient chce kupić prace adresata. Są fałszywe i żerują na naszej nazwie. Nie wysyła ich ani theprintspace, ani creativehub i nie świadczą one o włamaniu do naszych systemów.

Czego nigdy nie robimy

Kupowaniem sztuki nie zajmujemy się dla nikogo. Nikt od nas nie kontaktuje się z artystami ani klientami, żeby nabyć prace dla inwestorów, kolekcjonerów czy galerii, i nie pośredniczymy w sprzedaży sztuki.

Nasi pracownicy nie odzywają się do ciebie ze skrzynek Gmail, Outlook czy Yahoo ani z żadnego innego własnego, prywatnego adresu. Oficjalny adres do kontaktu z nami to info@creativehub.io.

O hasła, numery kart i dane bankowe nigdy nie pytamy e-mailem. Kartę podaje się tylko w dwóch miejscach: na swoim koncie i przy finalizacji zamówienia na naszych własnych stronach.

Faktury i wezwania do zapłaty nie przychodzą z adresów osób trzecich. Swoje faktury znajdziesz na swoim koncie.

Oznaki fałszywej wiadomości

Adres nie należy do nas albo jako nazwa widnieje theprintspace, ale stoi za nią inny adres.

Wiadomość ponagla do szybkiego działania, każe odpisać na inny adres albo stawia warunek, że oferta wymaga najpierw wpłaty z twojej strony.

Nadawca chce, żeby odesłać mu swoje dane w odpowiedzi albo kliknąć link.

Linki kierują gdzie indziej niż do theprintspace.co.uk, theprintspace.com, creativehub.io lub store.creativehub.io, a tylko do tych adresów odsyłają nasze prawdziwe e-maile.

Co zrobić

Gdy e-mail pozostał bez żadnego działania z twojej strony, zostaw go w spokoju: żadnej odpowiedzi, żadnego klikania, żadnego otwierania załączników. Twoje konto nie wymaga zmian. Ilekroć jakaś wiadomość budzi twoje wątpliwości, prześlij ją na info@creativehub.io, a powiemy, czy jest od nas.

Jeśli odpowiedź została już wysłana lub link kliknięty

Odpowiedź już poszła? Nie wysyłaj pieniędzy ani danych osobowych.

Link kliknięty? Dla bezpieczeństwa zmień hasło do swojego konta.

Dane konta trafiły w obce ręce? Ustaw nowe hasło creativehub i uruchom uwierzytelnianie dwuskładnikowe w Settings → Security (ustawienia → bezpieczeństwo).

Inne sposoby kontaktu z nami znajdziesz na stronie kontaktowej.

Prawdziwe sposoby sprzedaży prac, które nie zaczynają się od niezamówionego e-maila, porównuje nasz poradnik o tym, gdzie sprzedawać wydruki.