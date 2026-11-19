Jeśli e-mail zawiera ofertę kupna twoich prac dla inwestora, kolekcjonera lub klienta, pochodzi z prywatnego adresu Gmail, Outlook lub Yahoo albo zawiera prośbę o hasło lub dane karty, nie jest od nas. Nie odpowiadaj i w nic nie klikaj. Prześlij go dalej na info@creativehub.io, a potwierdzimy, czy jest prawdziwy.
Oszustwo z użyciem naszej nazwy
W obiegu są niezamówione e-maile podpisane „The Creative Hub”, z których wynika, że inwestor, kolekcjoner lub klient chce kupić prace adresata. Są fałszywe i żerują na naszej nazwie. Nie wysyła ich ani theprintspace, ani creativehub i nie świadczą one o włamaniu do naszych systemów.
Czego nigdy nie robimy
- Kupowaniem sztuki nie zajmujemy się dla nikogo. Nikt od nas nie kontaktuje się z artystami ani klientami, żeby nabyć prace dla inwestorów, kolekcjonerów czy galerii, i nie pośredniczymy w sprzedaży sztuki.
- Nasi pracownicy nie odzywają się do ciebie ze skrzynek Gmail, Outlook czy Yahoo ani z żadnego innego własnego, prywatnego adresu. Oficjalny adres do kontaktu z nami to info@creativehub.io.
- O hasła, numery kart i dane bankowe nigdy nie pytamy e-mailem. Kartę podaje się tylko w dwóch miejscach: na swoim koncie i przy finalizacji zamówienia na naszych własnych stronach.
- Faktury i wezwania do zapłaty nie przychodzą z adresów osób trzecich. Swoje faktury znajdziesz na swoim koncie.
Oznaki fałszywej wiadomości
- Adres nie należy do nas albo jako nazwa widnieje theprintspace, ale stoi za nią inny adres.
- Wiadomość ponagla do szybkiego działania, każe odpisać na inny adres albo stawia warunek, że oferta wymaga najpierw wpłaty z twojej strony.
- Nadawca chce, żeby odesłać mu swoje dane w odpowiedzi albo kliknąć link.
- Linki kierują gdzie indziej niż do theprintspace.co.uk, theprintspace.com, creativehub.io lub store.creativehub.io, a tylko do tych adresów odsyłają nasze prawdziwe e-maile.
Co zrobić
Gdy e-mail pozostał bez żadnego działania z twojej strony, zostaw go w spokoju: żadnej odpowiedzi, żadnego klikania, żadnego otwierania załączników. Twoje konto nie wymaga zmian. Ilekroć jakaś wiadomość budzi twoje wątpliwości, prześlij ją na info@creativehub.io, a powiemy, czy jest od nas.
Jeśli odpowiedź została już wysłana lub link kliknięty
- Odpowiedź już poszła? Nie wysyłaj pieniędzy ani danych osobowych.
- Link kliknięty? Dla bezpieczeństwa zmień hasło do swojego konta.
- Dane konta trafiły w obce ręce? Ustaw nowe hasło creativehub i uruchom uwierzytelnianie dwuskładnikowe w Settings → Security (ustawienia → bezpieczeństwo).
Inne sposoby kontaktu z nami znajdziesz na stronie kontaktowej.
Prawdziwe sposoby sprzedaży prac, które nie zaczynają się od niezamówionego e-maila, porównuje nasz poradnik o tym, gdzie sprzedawać wydruki.