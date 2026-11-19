Wszystko, co przesyłasz, pozostaje twoją własnością, a my przechowujemy to tak długo, jak długo twoje konto jest w użyciu. Limit wynosi 30 GB obrazów na konto w każdym z naszych dwóch serwisów. Konto, na którym przez 18 miesięcy nie było żadnej aktywności ani sprzedaży, może zostać usunięte razem z zawartością, dlatego traktuj je jak kopię roboczą, a pliki źródłowe trzymaj na własnych dyskach: zajmujemy się drukiem, a nie archiwizacją.
Ile miejsca dostajesz
- Standardowy limit to 30 GB plików graficznych na konto. Większy obowiązuje tylko wtedy, gdy ustaliliśmy go z tobą indywidualnie.
- order.creativehub.io i sell.creativehub.io to dwie odrębne biblioteki, po 30 GB każda, więc to, co prześlesz do jednej, niczego nie ujmuje drugiej.
- Liczymy wyłącznie obrazy, które w tej chwili znajdują się w twojej bibliotece. Usunięty plik przestaje być wliczany i miejsce natychmiast wraca do ciebie.
- Serwis nie przyjmie pliku, po którego przesłaniu biblioteka wyszłaby poza limit. Najpierw usuń kilka obrazów albo napisz na info@creativehub.io z prośbą o ponowne rozpatrzenie twojego limitu. Dodatkowego miejsca nie da się dokupić online.
Zwalnianie miejsca
Przejrzyj bibliotekę i pozbądź się tego, co spełniło już swoje zadanie; kilka plików można zaznaczyć i skasować za jednym razem. Najlepiej zacząć od pełnowymiarowych oryginałów, zdublowanych plików i dawnych testów. Skasowanego pliku nie przywrócisz z poziomu konta, więc upewnij się, że masz kopię każdego pliku, z którego możesz jeszcze chcieć drukować.
W serwisie Sell biblioteka nazywa się Media Library i znajduje się w panelu bocznym. Kilka plików jest tam zablokowanych przed usunięciem: obraz używany jako grafika lub zdjęcie produktowe aktualnego produktu oraz ten plik, który jest domyślnym plikiem twojego konta. Usunięcie przesłanego pliku nie psuje produktów, które z niego powstały.
Jak długo przechowujemy pliki
- Jak długo konto jest w użyciu, tak długo jego pliki zostają tam, gdzie są.
- Nasza polityka dotycząca danych i ograniczania emisji dwutlenku węgla pozwala nam usunąć konto wraz ze wszystkim, co jest na nim przechowywane, po 18 miesiącach bez żadnej aktywności ani sprzedaży.
- Zegar biegnie dla konta jako całości, nigdy dla pojedynczego pliku czy produktu. Wolno sprzedająca się edycja limitowana jest bezpieczna tak długo, jak samo konto pozostaje aktywne.
- Zamówienie, które przychodzi przez API, jest aktywnością dokładnie tak samo jak złożone ręcznie. Sam dostęp do API nie sprawia jednak, że konto przestaje podlegać tej polityce.
- Po zamknięciu konta jego treści mogą zostać usunięte, gdy minie rozsądny okres.
- Przepisy podatkowe i rachunkowe zobowiązują nas do zachowania danych o wcześniejszych zamówieniach i fakturach, więc je zachowujemy.
Czeka cię dłuższa nieobecność? Loguj się co jakiś czas albo nas o tym uprzedź. To, co przechowujesz u nas, powinno być drugą kopią, a nigdy jedyną.
Do kogo należą przesłane pliki
Do ciebie. Przesłanie pliku daje nam ograniczone zezwolenie, bez którego usługa nie mogłaby działać, i nic ponad to: na drukowanie tego, co zostało zamówione, a w przypadku sprzedających także na prezentowanie prac na twoich stronach i przygotowywanie towarzyszących im materiałów, takich jak zdjęcia produktowe i certyfikaty. Własność nie przechodzi na nas, nie ma tu wyłączności, a twoje prace nie służą żadnym innym celom. Gdy usuniesz stronę produktu albo całe konto, zezwolenie na prezentowanie i wytwarzanie pracy w tym momencie ustaje, z tym że zamówienia złożone wcześniej nadal realizujemy.
Poufność
Nasz regulamin wiąże obie strony: my nie możemy przekazywać dalej twoich informacji poufnych, a ty naszych, o ile nie nakazuje tego prawo. Zabezpieczenia chronią dane osobowe przed utratą, przed zmianą i przed otwarciem przez kogokolwiek, kto nie ma do nich prawa.
Usuwanie konta
Pojedyncze pliki albo całe konto możesz w każdej chwili usunąć samodzielnie.
- Otwórz Account settings → Account i przewiń do Delete Account.
- Kliknij Delete My Account.
- Przeczytaj potwierdzenie i kliknij Yes, delete my account.
Masz jeden login creativehub do obu serwisów, więc jego usunięcie zamyka konto w obu. Tej operacji nie da się cofnąć i nie będzie już można się zalogować. Twoje dane osobowe zostają usunięte, z wyjątkiem danych o wcześniejszych zamówieniach i fakturach, które musimy przechowywać ze względów prawnych i księgowych. Jeśli wolisz, żebyśmy zrobili to za ciebie, skontaktuj się z obsługą klienta z adresu e-mail przypisanego do konta.
Gdzie znajdziesz regulamin
Regulamin zamówień wydruków i kont creativehub jest opublikowany online, a nasza polityka prywatności i polityka plików cookie są na stronie theprintspace. Warunki, które akceptujesz przy logowaniu do serwisu Sell, są pod adresem creativehub.io/our-terms-and-conditions. Nie ma osobnych zasad dopuszczalnego użytkowania: reguły dotyczące tego, co drukujemy i jak można korzystać z usługi, są częścią regulaminu. Jeśli potrzebujesz kopii do swojej dokumentacji, napisz do nas, a prześlemy regulamin jako załącznik.
Pliki źródłowe zostają u ciebie, dlatego nasz poradnik druku krok po kroku opisuje, jak przygotować plik i dobrać do niego rozmiar wydruku.