Wszystko, co przesyłasz, pozostaje twoją własnością, a my przechowujemy to tak długo, jak długo twoje konto jest w użyciu. Limit wynosi 30 GB obrazów na konto w każdym z naszych dwóch serwisów. Konto, na którym przez 18 miesięcy nie było żadnej aktywności ani sprzedaży, może zostać usunięte razem z zawartością, dlatego traktuj je jak kopię roboczą, a pliki źródłowe trzymaj na własnych dyskach: zajmujemy się drukiem, a nie archiwizacją.

Ile miejsca dostajesz

Standardowy limit to 30 GB plików graficznych na konto. Większy obowiązuje tylko wtedy, gdy ustaliliśmy go z tobą indywidualnie.

plików graficznych na konto. Większy obowiązuje tylko wtedy, gdy ustaliliśmy go z tobą indywidualnie. order.creativehub.io i sell.creativehub.io to dwie odrębne biblioteki, po 30 GB każda, więc to, co prześlesz do jednej, niczego nie ujmuje drugiej.

Liczymy wyłącznie obrazy, które w tej chwili znajdują się w twojej bibliotece. Usunięty plik przestaje być wliczany i miejsce natychmiast wraca do ciebie.

Serwis nie przyjmie pliku, po którego przesłaniu biblioteka wyszłaby poza limit. Najpierw usuń kilka obrazów albo napisz na info@creativehub.io z prośbą o ponowne rozpatrzenie twojego limitu. Dodatkowego miejsca nie da się dokupić online.

Zwalnianie miejsca

Przejrzyj bibliotekę i pozbądź się tego, co spełniło już swoje zadanie; kilka plików można zaznaczyć i skasować za jednym razem. Najlepiej zacząć od pełnowymiarowych oryginałów, zdublowanych plików i dawnych testów. Skasowanego pliku nie przywrócisz z poziomu konta, więc upewnij się, że masz kopię każdego pliku, z którego możesz jeszcze chcieć drukować.

W serwisie Sell biblioteka nazywa się Media Library i znajduje się w panelu bocznym. Kilka plików jest tam zablokowanych przed usunięciem: obraz używany jako grafika lub zdjęcie produktowe aktualnego produktu oraz ten plik, który jest domyślnym plikiem twojego konta. Usunięcie przesłanego pliku nie psuje produktów, które z niego powstały.

Jak długo przechowujemy pliki

Jak długo konto jest w użyciu, tak długo jego pliki zostają tam, gdzie są.

Nasza polityka dotycząca danych i ograniczania emisji dwutlenku węgla pozwala nam usunąć konto wraz ze wszystkim, co jest na nim przechowywane, po 18 miesiącach bez żadnej aktywności ani sprzedaży .

. Zegar biegnie dla konta jako całości, nigdy dla pojedynczego pliku czy produktu. Wolno sprzedająca się edycja limitowana jest bezpieczna tak długo, jak samo konto pozostaje aktywne.

Zamówienie, które przychodzi przez API, jest aktywnością dokładnie tak samo jak złożone ręcznie. Sam dostęp do API nie sprawia jednak, że konto przestaje podlegać tej polityce.

Po zamknięciu konta jego treści mogą zostać usunięte, gdy minie rozsądny okres.

Przepisy podatkowe i rachunkowe zobowiązują nas do zachowania danych o wcześniejszych zamówieniach i fakturach, więc je zachowujemy.

Czeka cię dłuższa nieobecność? Loguj się co jakiś czas albo nas o tym uprzedź. To, co przechowujesz u nas, powinno być drugą kopią, a nigdy jedyną.

Do kogo należą przesłane pliki

Do ciebie. Przesłanie pliku daje nam ograniczone zezwolenie, bez którego usługa nie mogłaby działać, i nic ponad to: na drukowanie tego, co zostało zamówione, a w przypadku sprzedających także na prezentowanie prac na twoich stronach i przygotowywanie towarzyszących im materiałów, takich jak zdjęcia produktowe i certyfikaty. Własność nie przechodzi na nas, nie ma tu wyłączności, a twoje prace nie służą żadnym innym celom. Gdy usuniesz stronę produktu albo całe konto, zezwolenie na prezentowanie i wytwarzanie pracy w tym momencie ustaje, z tym że zamówienia złożone wcześniej nadal realizujemy.

Poufność

Nasz regulamin wiąże obie strony: my nie możemy przekazywać dalej twoich informacji poufnych, a ty naszych, o ile nie nakazuje tego prawo. Zabezpieczenia chronią dane osobowe przed utratą, przed zmianą i przed otwarciem przez kogokolwiek, kto nie ma do nich prawa.

Usuwanie konta

Pojedyncze pliki albo całe konto możesz w każdej chwili usunąć samodzielnie.

Otwórz Account settings → Account i przewiń do Delete Account. Kliknij Delete My Account. Przeczytaj potwierdzenie i kliknij Yes, delete my account.

Masz jeden login creativehub do obu serwisów, więc jego usunięcie zamyka konto w obu. Tej operacji nie da się cofnąć i nie będzie już można się zalogować. Twoje dane osobowe zostają usunięte, z wyjątkiem danych o wcześniejszych zamówieniach i fakturach, które musimy przechowywać ze względów prawnych i księgowych. Jeśli wolisz, żebyśmy zrobili to za ciebie, skontaktuj się z obsługą klienta z adresu e-mail przypisanego do konta.

Gdzie znajdziesz regulamin

Regulamin zamówień wydruków i kont creativehub jest opublikowany online, a nasza polityka prywatności i polityka plików cookie są na stronie theprintspace. Warunki, które akceptujesz przy logowaniu do serwisu Sell, są pod adresem creativehub.io/our-terms-and-conditions. Nie ma osobnych zasad dopuszczalnego użytkowania: reguły dotyczące tego, co drukujemy i jak można korzystać z usługi, są częścią regulaminu. Jeśli potrzebujesz kopii do swojej dokumentacji, napisz do nas, a prześlemy regulamin jako załącznik.

Pliki źródłowe zostają u ciebie, dlatego nasz poradnik druku krok po kroku opisuje, jak przygotować plik i dobrać do niego rozmiar wydruku.