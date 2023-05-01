Jeśli zwrócę wydruk z edycji limitowanej, czy zostanie to zaktualizowane w informacjach o sprzedaży w creativehub?

Podczas gdy ilość dostępnych egzemplarzy w danej edycji limitowanej jest śledzona w creativehub automatycznie, zwroty zamówień wydruków z edycji limitowanej sprzedanych w Twoim sklepie internetowym wymagają aktualizacji manualnej.

Jak to działa?

Przykładowo jeśli ustawisz dla produktu edycję limitowaną 100 i ktoś kupi jeden z nich w Twoim sklepie online, informacje na Twoim koncie na creativehub zostaną automatycznie zaktualizowane. Po wydrukowaniu liczba wydruków dostępnych dla tej edycji spadnie do 99.

Jeśli jednak dokonasz zwrotu pieniędzy za produkt z edycji limitowanej w swoim sklepie, wspomniany wcześniej proces nie nastąpi automatycznie.

Twój sklep zapyta Cię, czy chcesz „uzupełnić towar” („restock the item”). Koniecznie to zrób, a następnie wejdź na swoje konto w creativehub i zaktualizuj w nim dostępne wydruki w tejże edycji limitowanej.

Krok 1: Zaktualizuj zwrot kosztów wydruku z edycji limitowanej na creativehub

Aby to zrobić, zaloguj się do creativehub.



Wybierz odpowiedni wydruk i kliknij „Sprzedaj jako wydruk”.



Następnie kliknij po prawej stronie ustawienia edycji limitowanej i odznacz numer wydania (wydruku), który został zwrócony.



Nie zapomnij kliknąć „Zapisz”. Spowoduje to cofnięcie sprzedanego numeru wydania.

Uwaga: upewnij się przed dokonaniem zwrotu pieniędzy, że wraz z wydrukiem zwrócono Ci również przypisany mu certyfikat.

Krok 2: Zaktualizuj informacje związane ze zwrotem kosztów danej limitowanej w swoim sklepie internetowym

Jeśli wprowadzisz jakiekolwiek zmiany w wariantach produktów w creativehub, musisz ponownie zaimportować produkt do listy dostępnych produktów w swoim sklepie. Jeśli tego nie zrobisz, produkt nie zostanie zaktualizowany i nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia.



Jeśli tego nie zrobisz, produkt nie zostanie zaktualizowany i nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia. Jeśli plik zostanie usunięty w creativehub lub jeśli ustawienia sprzedaży dla tego pliku zostaną usunięte, produkt i jego ustawienia nie zostaną automatycznie usunięte z listy produktów w Twoim sklepie. Produkt ten należy usunąć manualnie. Jeśli tego nie zrobisz, a produkt zostanie sprzedany, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat importowania produktów.