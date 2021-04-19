Welke voordelen biedt het verwijzingsprogramma?

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Hoe werkt het?

Naast het ontvangen van printtegoed, elke keer dat je iemand doorverwijst en meer dan £25 wordt uitgeven, financieren we het World Land Trust om 25m2 wilde natuurlijke habitat namens jou te beschermen.

Dit kan worden gezien op je verwijzingspagina en op je dashboard, en je kunt de locatie van het land zien dat je hebt geholpen te beschermen.

Het World Land Trust financieert zelf lokale instandhoudingsgroepen om een natuurlijke habitat te kopen en te beschermen, en helpt ook bij het bieden van lokale werkgelegenheid door lokale mensen op te leiden tot boswachters en natuurbeschermers op het land.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet iemand je unieke verwijzingscode gebruiken bij de kassa voor de eerste aankoop, of een creativehub-account hebben gemaakt nadat je bestanden of projecten met hen hebt gedeeld.

Het World Land Trust

Voor meer informatie over het World Land vertrouwen en hun werk, klik je hier.