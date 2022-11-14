Hoe koop ik extra opslagruimte voor mijn account?

Extra opslag krijgen voor je account.

Hoe je extra opslag bestelt

Bij het aanmelden ontvang je automatisch 30 GB opslag. Als je meer opslag nodig hebt, kun je upgraden naar een Professional account met 1 TB opslag voor £8/maand.

Log in op je creativehub account.

Klik op het ‘mijn account’ icoontje rechts bovenaan de pagina.

Selecteer ‘Opslagabonnement’.

Voeg een betaalpas-/creditcardgegevens toe en een factuuradres en klik op ‘Nieuwe kaart toevoegen’. Je kunt deze stap overslaan wanneer je kaartgegevens en factuuradres al zijn opgeslagen.

Klik tot slot op de knop ‘Bestelling plaatsen’.

Verder nog nodig?

Neem hier contact op met ons team of klik op chat-icoontje rechtsonder de pagina om te praten met een van onze teamleden.