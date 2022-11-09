Mijn betaalpas is verlopen, hoe voeg ik een nieuwe pas toe?

Hoe je een nieuwe betaalpas toevoegt aan je account.

Stap voor stap

Zo voeg je een nieuwe kaart toe of bewerk je de bestaande kaartgegevens in je account:

Log in op je creativehub account. Klik rechts bovenaan de pagina op je naam. Selecteer de volgende opties: ‘Instellingen’ > ‘Facturatie’. Onder het onderdeel ‘Betaalpas/creditcard’ kun je een bestaande betaalmethode verwijderen en een nieuwe pas toevoegen. Klik op ‘Voeg nieuwe kaart toe’ en vul de gegevens van je betaalpas/creditcard en factuuradres in. Klik vervolgens op ‘Nieuwe kaart toevoegen’ en de betaalmethode wordt opgeslagen.

Je nieuwe kaart is direct klaar voor gebruik.

Je kunt er ook voor kiezen om je kaartgegevens bij het afrekenen toe te voegen en deze opslaan voor toekomstige aankopen.

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