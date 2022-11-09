Hoe wijzig ik het e-mailadres van mijn account?

Hoe je een e-mailadres kunt wijzigen in je account.
Stap voor stap
Zo verander je het e-mailadres waarmee je creativehub account is geregistreerd:
- Klik rechts bovenaan de pagina op je naam.
- Selecteer de volgende opties: ‘Accountinstellingen’ > ‘E-mailadres’
- Voer je nieuwe e-mailadres in en klik op ‘Bijwerken’. Voer nogmaals het juiste e-mailadres in ter bevestiging en klik op ‘Versturen’.
- Je ontvangt een bevestigingslink op het nieuwe e-mailadres.
- Zodra je nieuwe e-mailadres is bevestigd, kun je inloggen met de bijgewerkte gegevens.
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