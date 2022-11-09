Hoe wijzig ik het e-mailadres van mijn account?

Hoe je een e-mailadres kunt wijzigen in je account.

Stap voor stap

Zo verander je het e-mailadres waarmee je creativehub account is geregistreerd:

Klik rechts bovenaan de pagina op je naam.

Selecteer de volgende opties: ‘Accountinstellingen’ > ‘E-mailadres’

Voer je nieuwe e-mailadres in en klik op ‘Bijwerken’. Voer nogmaals het juiste e-mailadres in ter bevestiging en klik op ‘Versturen’.

Je ontvangt een bevestigingslink op het nieuwe e-mailadres.

Zodra je nieuwe e-mailadres is bevestigd, kun je inloggen met de bijgewerkte gegevens.

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