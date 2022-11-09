Hoe kan ik bezorgadressen bewerken/toevoegen/verwijderen?

Hoe je bezorgadressen wijzigt in je account.

Een bezorgadres toevoegen, bewerken of verwijderen voor een bestelling is geplaatst

Zo kun je je bezorgadressen wijzigen:

Log in op creativehub

Klik rechts bovenaan de pagina op je naam.

Selecteer: ‘Instellingen’ > ‘Accountgegevens’

Scrol naar beneden tot je het onderdeel ‘Bezorgadres’ ziet. Hier kun je op ‘Bewerken’, ‘Verwijderen’ of ‘Nieuw adres toevoegen’ afhankelijk van wat je wil doen.

Direct na het bewerken van je bezorgadres, verschijnt een lijst met je bijgewerkte adressen tijdens het afrekenen.

Je kunt ook tijdens het afrekenen een nieuw adres toevoegen.

Een bezorgadres wijzigen nadat een bestelling is geplaatst

We kunnen het adres van een bestelling wijzigen binnen 1 uur na bestellen.

Als het langer dan 1 uur geleden is, kunnen we niet garanderen dat het adres nog kan worden bijgewerkt door onze snelle doorlooptijd.

Voor het wijzigen van je adres, kun je contact opnemen met ons team opnemen via telefoon, onze live chat of ons e-mailen.