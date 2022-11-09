Dove posso vedere quanti crediti ho?

Scopri dove vedere il conto dei tuoi crediti di stampa
- Per vedere il conto dei tuoi crediti di stampa vai su ‘impostazioni’ e poi ‘referenza’.
- Qui vedrai il credito che hai guadagnato ed il credito che hai utilizzato per gli ordini di stampa, e dove il credito è stato guadagnato, cioè in base alle referenze da te effettuate.
- Vedrai anche i terreni che hai contribuito a proteggere grazie alle tue referenze.
- Puoi anche vedere il riassunto di queste informazioni sulla dashboard del tuo account.