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Dove posso vedere quanti crediti ho?

Scopri dove vedere il conto dei tuoi crediti di stampa

  • Per vedere il conto dei tuoi crediti di stampa vai su ‘impostazioni’ e poi ‘referenza’.
  • Qui vedrai il credito che hai guadagnato ed il credito che hai utilizzato per gli ordini di stampa, e dove il credito è stato guadagnato, cioè in base alle referenze da te effettuate.
  • Vedrai anche i terreni che hai contribuito a proteggere grazie alle tue referenze.
  • Puoi anche vedere il riassunto di queste informazioni sulla dashboard del tuo account.
Aggiornato il 9 Novembre 2022

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