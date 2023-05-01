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¿Mis láminas se envían planas en sobre o enrolladas en tubo?

¿Las láminas se envían en sobre, es decir, planas, o enrolladas en tubo? Hay varios factores que influyen, como la cantidad de láminas, el tipo de papel y el tamaño, así que no podemos dar un límite 100 % definitivo.

Sin embargo, como regla general se aplica lo siguiente, para garantizar que los artículos se envíen de la forma más adecuada y segura según su tamaño y la duración del transporte:

Envío plano en sobre
Entrega en EE. UU. y CanadáEntrega en el Reino UnidoEntrega en AlemaniaEntrega en el resto del mundo
Menos de 12″ x 16″ (30,5 x 40,6 cm)Hasta 16 pulgadas (42 cm/A3) en el lado largoHasta 16 pulgadas (42 cm/A3) en el lado largoHasta 16 pulgadas (42 cm/A3) en el lado largo
Envío enrollado en tubo
Entrega en EE. UU. y CanadáEntrega en el Reino UnidoEntrega en AlemaniaEntrega en el resto del mundo
12″ x 16″ (30,5 x 40,6 cm) o másMás de 16 pulgadas (42 cm) en el lado largoMás de 16 pulgadas (42 cm) en el lado largoHasta 16 pulgadas (42 cm/A3) en el lado largo
Actualizado el octubre 2026

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