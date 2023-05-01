¿Mis láminas se envían planas en sobre o enrolladas en tubo?

¿Las láminas se envían en sobre, es decir, planas, o enrolladas en tubo? Hay varios factores que influyen, como la cantidad de láminas, el tipo de papel y el tamaño, así que no podemos dar un límite 100 % definitivo.

Sin embargo, como regla general se aplica lo siguiente, para garantizar que los artículos se envíen de la forma más adecuada y segura según su tamaño y la duración del transporte: