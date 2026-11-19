Las marcas en una impresión son daños en la superficie: huellas dactilares, roces, o marcas de presión y pliegues. La mayoría se producen al manipularla después de abrir el paquete. Una impresión terminada no pierde color en el envío. Si tu impresión ha llegado con marcas, envíanos fotos en un plazo de siete días desde la entrega y lo solucionaremos.

Las causas habituales de las marcas

Huellas dactilares. La grasa de la piel puede marcar la superficie impresa, sobre todo en papeles brillantes y en zonas oscuras.

La grasa de la piel puede marcar la superficie impresa, sobre todo en papeles brillantes y en zonas oscuras. Roces. Los papeles fine art mates tienen una superficie delicada. Algo que roce una zona oscura puede dejar una línea brillante o pálida.

Los papeles fine art mates tienen una superficie delicada. Algo que roce una zona oscura puede dejar una línea brillante o pálida. Marcas de presión y pliegues. Un golpe en el paquete, o doblar una impresión al desenrollarla, puede dejar un quiebro o una abolladura.

Las impresiones C-type resisten mejor los roces que las giclée, porque la imagen está dentro de la emulsión del papel y no sobre el papel.

Cómo manipular una impresión

Lo ideal es usar guantes de algodón o no tocar en absoluto la zona impresa.

Sin guantes, asegúrate de tener las manos limpias y secas y sujeta la impresión por los bordes.

Guarda las impresiones en su funda de papel cristal (glassine) hasta que las enmarques.

Sujeta bien toda la superficie de las impresiones grandes cuando las muevas.

¿Se puede perder color en el envío?

No. Las impresiones giclée se hacen con tintas pigmentadas que están secas y estables cuando salen de nuestro estudio, y las impresiones C-type contienen la imagen dentro de la emulsión del papel. Ninguna de las dos se decolora ni se deslava por pasar unos días en un paquete. Para saber cuánto duran las impresiones expuestas, consulta ¿Cuánto durará mi impresión?

Lo que sí puede ocurrir en el transporte es un daño en la superficie, que es otra cosa: un roce en un papel mate que deja una línea pálida o brillante, más visible en zonas oscuras, o un golpe que pliega o abolla la hoja. Para evitarlo, cada impresión se embala en su propia funda de papel cristal con papel de seda. Consulta cómo se embalan los pedidos de impresión.

Si simplemente el color se ve distinto de lo que esperabas, mira primero la impresión con luz natural. Con una luz interior tenue, las impresiones se ven más oscuras y más cálidas que la imagen en una pantalla luminosa. Consulta ¿Por qué mi impresión se ve más oscura que en mi pantalla?

Si tu impresión ha llegado con marcas

Haz fotos nítidas de la marca y del embalaje. Envíanoslas con tu número de pedido a través de la página de contacto, en un plazo de siete días desde la entrega. Las revisaremos y lo solucionaremos. Las impresiones dañadas de camino a tu dirección se reponen sin coste.

Más información: Mis impresiones han llegado dañadas, ¿cómo consigo una reposición o un reembolso?

La resistencia al roce es solo una diferencia entre los dos procesos, y nuestra guía para elegir impresiones fotográficas profesionales compara lado a lado los papeles giclée y C-type.